Süße Verführung am Unteren Graben: Zimtschnecken-Take-away Mooni eröffnet

Ein neues Zimtschnecken-Take-away namens Mooni eröffnet am Samstag am Unteren Graben 6 in St.Gallen. Das Paar hinter dem Geschäft hat sich einen Traum erfüllt und eine Marktlücke geschlossen.

Ab Samstag wird die Gasse am Unteren Graben 6 in St.Gallen süßer: Mit Mooni eröffnet ein neues Take-away-Geschäft, das sich auf Zimtschnecken spezialisiert hat. Hinter diesem Vorhaben stehen Hannah Bindhammer und Roman Nuss, ein Paar ohne vorherige gastronomische Erfahrung, die vor drei Jahren von Frankfurt nach St.Gallen gezogen sind.

Die Idee zu Mooni entstand aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für gutes Essen und dem Wunsch, eine Marktlücke zu füllen. Ihnen fiel auf, dass es in St.Gallen und Umgebung keine spezialisierten Angebote für Liebhaber von Zimtschnecken gibt, der nächste Anbieter befindet sich erst in Winterthur. Der Weg von der ersten Idee bis zur Eröffnung des eigenen Ladens war kurz und intensiv. Im Februar hatten Bindhammer und Nuss lediglich eine Idee und ein Logo, ohne Mietvertrag oder Ausstattung.

Sie suchten aktiv nach einem geeigneten Standort, sowohl online als auch durch ausgiebige Fußwege durch die Stadt. Ihre Wahl fiel auf das Erdgeschoss des Unteren Graben 6, eine zentrale Lage zwischen Bahnhof und Marktplatz. Parallel zur Standortsuche perfektionierten sie ihre Rezepte, wobei rund 70 Probedurchläufe nötig waren, um die perfekte Zimtschnecke zu kreieren. Dabei setzten sie auf Zeit und Geduld bei der Teigherstellung und suchten über Instagram nach Testessern, um das Rezept weiter zu verfeinern.

Der Ausbau des Lokals wurde größtenteils in Eigenregie durchgeführt, wobei sie bei Bedarf die Hilfe von Freunden in Anspruch nahmen. Sie dokumentieren ihre Fortschritte auf Instagram, so gut es neben ihren anderen Verpflichtungen möglich ist. Mooni bietet ein einfaches Konzept: ein Take-away mit wenigen Sitzplätzen und einem Kaffeeangebot. Zum Start stehen drei Zimtschnecken-Sorten auf der Speisekarte: klassisch, Biscoff und Apple Crumble.

Weitere Variationen könnten nach der Eröffnung folgen. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, einschließlich der Fertigstellung des Innenraums und der Planung der Eröffnung. Bindhammer und Nuss freuen sich besonders auf die ersten Kunden und hoffen auf viele glückliche Gesichter. Die Eröffnung ist für Samstag um 10 Uhr geplant.

Parallel zu dieser Eröffnung gibt es Pläne, die Multergasse, die wichtigste Einkaufsstraße der Stadt, in eine attraktive Flaniermeile zu verwandeln. Aktuelle Nachrichten aus St.Gallen und Umgebung umfassen auch die Eröffnung eines neuen Kebab-Restaurants Mit&ohne und einen Unfall, bei dem eine Velofahrerin einen Fußgänger touchierte, was zu Krankenhausaufenthalten für beide führte. Die Stadt St.Gallen erlebt somit eine lebendige Entwicklung mit neuen kulinarischen Angeboten und städtischen Projekten





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