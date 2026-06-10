STV Eschenbach feiert vier Kantonalmeistertitel bei KMV in Oberriet

Der STV Eschenbach überzeugt mit vier Titeln, vier weiteren Podestplätzen und starken Teamleistungen an den Kantonalmeisterschaften im Vereinsturnen in Oberriet. Besonders in Leichtathletik und Fachtest dominierte der Verein und blickt optimistisch auf das Appenzeller Kantonalturnfest.

Der STV Eschenbach kehrt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von den Kantonalmeister schaften im Vereinsturnen (KMV) in Oberriet zurück. Der rund 80-köpfige Aktivriege sicherte sich insgesamt vier Kantonalmeister titel und erzielte weitere vier Podestplätze, was das hohe Leistungsniveau und die Breite des Vereins unterstreicht.

Besonders in den Leichtathletikdisziplinen dominierten die Eschenbacher Athletinnen und Athleten: Im Weitsprung gelang nicht nur die erfolgreiche Titelverteidigung, sondern zusätzlich ein weiterer Podestplatz. Das Siegerteam erzielte dabei Weiten mit einer Notenwertung jenseits der Zehnermarke, was nur im Meisterschaftsmodus möglich ist und den Sieg mit über einem Punkt Vorsprung deutlich machte. Auch in der Pendelstafette war der STV Eschenbach ungeschlagen, mehrere Teams klassierten sich in den Spitzenrängen und sorgten sogar für einen Doppelsieg.

Der dritte zu verteidigende Titel folgte im 800-Meter-Lauf, wo das Team souverän an die Spitze setzte. Zwei weitere Podestplätze im Kugelstoßen und Speerwurf komplettierten die starke Leichtathletikbilanz. Einen weiteren Glanzpunkt setzte der Fachtest. Nach konstant starken Leistungen in früheren Wettkämpfen gelang dem Team auch in Oberriet ein nahezu perfekter Auftritt.

Mit einer herausragenden Note sicherten sich die Turnerinnen und Turner den vierten Kantonalmeistertitel des Tages. Die Entscheidung in dieser Disziplin war extrem eng: Die Spitzenresultate lagen innerhalb von Hundertsteln, und eine Note über 11 war für einen Podestplatz erforderlich. Das nötige Quäntchen Wettkampfglück lag am Ende auf Seiten des STV Eschenbach. In den übrigen Turndisziplinen wusste der Verein ebenfalls zu überzeugen.

Solide Darbietungen in der Gerätekombination (8.83), am Stufenbarren (9.30) und in der Gymnastik (9.31) rundeten den erfolgreichen Wettkampftag ab. Der Einzug in die Finals der schätzbaren Disziplinen wurde knapp verpasst, doch die gezeigten Leistungen stimmen zuversichtlich für die Zukunft. Mit dieser starken Gesamtbilanz blickt der STV Eschenbach bereits auf das Appenzeller Kantonalturnfest, das am dritten Juni-Wochenende stattfindet, wo der Verein erneut im Kampf um die Spitzenplätze mitmischen will.

Die Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen finden nur alle sechs Jahre statt und gehören zu den sportlichen Höhepunkten im Turnjahr; die letzte Austragung war 2018 aufgrund der Pandemie verschoben worden, was die Vorfreude auf die diesjährige Veranstaltung in Oberriet besonders groß machte





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