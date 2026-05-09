Stuttgart, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Rieder, Zesiger, Kane und elfmeterabuzu

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Tottenham (Wolfsburg) hatte Harry Kane zum ersten Mal einen Elfmeter ablehnend an einen Schuss, welcher jedoch ins Haupttor der Wolfsberger gelang.

Im Bundesliga -Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Tottenham war Harry Kane erstmals ablehnend an seinem Schuss, der jedoch dennoch ins Haupttor der Wolfsberger eine Sensation war.

Momentan hat Kane eine Trefferquote von 24 von 24 Elfmetern in der Bundesliga und scheiterte nur zweimal von den Elfmetern: im DFB-Pokal-Spiel bei SV Wehen Wiesbaden und in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise. Der VfL Wolfsburg versuchte mit einigen gassespezifischen Aktionen, Elfmeter zu manipulieren, worauf Bayerns Torwart und Bayerns Sportdirektor bei dieser Aktion kritisch reagierten.

Zum einen der 3:1-Erfolg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen zu nennen, wobei Bayer die Führung hatte; jedoch auch St. Pauli, RB Leipzig und Fabian Rieder und Cédric Zesiger, die die Partie im 3:1-Ausgleiche gewannen





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