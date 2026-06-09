Stuttgart 21: Neuer Zeitplan für den Bahnhof

Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 der Deutschen Bahn ist ein Fiasko. Der 2010 begonnene Bau am Vorzeigebahnhof und Bahnknotenpunkt hätte eigentlich 2019 fertiggestellt werden sollen. Jetzt kommt der nächste Hammer für das Verkehrsprojekt: Stuttgart 21 wird nicht vor Ende 2031 fertig.

Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 der Deutschen Bahn ist ein Fiasko. Der 2010 begonnene Bau am Vorzeigebahnhof und Bahnknotenpunkt hätte eigentlich 2019 fertiggestellt werden sollen. Wie schon beim ersten Mal im November hatten die Verantwortlichen der Deutschen Bahn die Hoffnungen auf eine Fertigstellung bis Ende dieses Jahres zunichtegemacht.

Im Anschluss wurde hinter vorgehaltener Hand ein Zeithorizont bis 2030 als Negativszenario genannt. Jetzt kommt der nächste Hammer für das Verkehrsprojekt: Stuttgart 21 wird nicht vor Ende 2031 fertig, wie die FAZ schreibt. Sie beruft sich auf das Umfeld der mit dem Projekt vertrauten Personen. Auch der Spiegel zitiert Konzernkreise.

Offiziell wollte die DB allerdings nicht dazu Stellung nehmen. Die Insider nennen drastische Versäumnisse der zuständigen Projektgesellschaft der Deutschen Bahn als Grund für die abermalige Verschiebung. So soll es etwa bei Planungsprozessen und beim Technikgebäude zu Problemen gekommen sein. Seinetwegen wurden die Sicherheitsvorschriften für öffentliche Infrastrukturbauten in Deutschland verschärft.

Der Bahnhof benötigt darum ein verbessertes Notstromversorgungskonzept. Dazu soll der sogenannte Digitale Knoten Stuttgart (DKS), eine zentrale digitale Leit- und Sicherungstechnik, weiterhin in beklagenswertem Zustand sein, schreibt die FAZ. Der Stuttgarter Bahnhof sollte eigentlich zum digitalen Pilotknoten für Deutschland werden. Bei der letzten Verschiebung der Eröffnung von Stuttgart 21 im November hatte die DB vor allem Projektpartner Hitachi, der den DKS einbaut, für die abermalige Verzögerung verantwortlich gemacht.

Doch das stellt sich nun als deutliche Verkürzung der Schwierigkeiten heraus, so die Zeitung. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper sieht die neue Planung düster: Wenn die Spekulationen zutreffen, dann ist dies eine Hiobsbotschaft für Stuttgart und für das Projekt Stuttgart 21, sagte er gegenüber der FAZ. Die Idee von Stuttgart 21 bleibt großartig - die Ausführung entwickelt sich offenbar zu einem Fiasko. Mit den zeitlichen Verschiebungen schossen auch die Kosten für Stuttgart 21 immer weiter in die Höhe.

Ein Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 regelte die Verteilung der Kosten bis zu einer Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Bereits drei Jahre später war von der Rede. Nach letzten Schätzungen summieren sich die Kosten für das Projekt mit vier neuen Bahnhöfen, 56 Kilometern Tunnel und 42 Brücken mittlerweile auf über 11 Milliarden Euro. Laut der FAZ rechnet die DB allein für die Verschiebung von 2030 auf 2031 mit Mehrkosten von 300 Millionen Euro.

Erst im Oktober hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die DB dazu verdonnert, die Mehrkosten von Stuttgart 21 alleine zu tragen





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