Sturz von Alex Marquez: MotoGP-Pilot verunfallt schwer bei Grand Prix von Katalonien

Ducati-Fahrer Álex Márquez wurde nach einem Auffahrunfall ins Medical Center gebracht, war jedoch bei Bewusstsein. Für weitere Untersuchungen wurde der 30-jährige Spanier ins Spital transportiert. Zuvor hatte Pedro Acosta (KTM) aufgrund eines technischen Problems verlangsamt, woraufhin Márquez nicht mehr ausweichen konnte. Der Bruder des verletzten Weltmeisters Marc Márquez kollidierte daraufhin mit Acosta.

Sturz von Alex Marquez: Der spanische MotoGP-Pilot verunfallt beim Grossen Preis von Katalonien schwer. Zwei schwere Unfälle haben den ersten Saisonsieg von Fabio Di Giannantonio beim Grossen Preis von Katalonien überschattet.

Ducati-Fahrer Álex Márquez wurde nach einem Auffahrunfall ins Medical Center gebracht, war jedoch bei Bewusstsein. Für weitere Untersuchungen wurde der 30-jährige Spanier ins Spital transportiert. Zuvor hatte Pedro Acosta (KTM) aufgrund eines technischen Problems verlangsamt, woraufhin Márquez nicht mehr ausweichen konnte. Der Bruder des verletzten Weltmeisters Marc Márquez kollidierte daraufhin mit Acosta.

Rennsieger Di Giannantonio wurde bei dem Crash – wie mehrere andere Fahrer – von Trümmerteilen getroffen. Das Rennen wurde erstmals unterbrochen. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Für den Italiener war es erst der zweite Triumph in der Königsklasse. Doch statt ausgelassener Champagner-Duschen prägten nachdenkliche Worte das Bild nach dem Rennen.

«Heute war für niemanden ein einfacher Tag», sagte der sichtlich mitgenommene Sieger im Interview. «Ich habe mir grosse Sorgen um alle gestürzten Fahrer gemacht. Wir wissen, dass unser Sport grossartig ist und wir den Fans eine Show bieten wollen. Aber wir sind auch Menschen und setzen uns enormen Gefahren aus.

»Unmittelbar nach dem Neustart stürzten Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda). Zarco wurde dabei von einem Motorrad eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung im Kiesbett wurde auch der Franzose mit dem Rettungswagen abtransportiert. Laut Rennleitung ist sein Zustand nicht kritisch.

Das Rennen wurde erneut unterbrochen und anschliessend über die noch fehlenden zwölf Runden zu Ende gebracht. Hinter Di Giannantonio komplettierten die Spanier Joan Mir und Fermín Aldeguer das Podest. Genaue Diagnosen der Sturzopfer stehen noch aus





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