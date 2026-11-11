Sturmtief Charles: Warnungen für Spanien am 11. November

Das Sturmtief Charles verschärft am Mittwoch, den 11. November, die Unwetterlage in Spanien. AEMET warnt vor Starkregen und Sturmböen in Cáceres, Ávila und La Palma.

Das meteorologische Phänomen Sturmtief Charles hat am Mittwoch, den 11. November, zu einer drastischen Verschärfung der Wetterlage in weiten Teilen Spanien s geführt. Der nationale Wetterdienst AEMET hat konkrete Warnungen für Regionen im Norden von Cáceres, im Süden von Ávila sowie auf der kanarischen Insel La Palma ausgegeben. Diese Gebiete stehen aktuell im Fokus der Aufmerksamkeit, da dort mit extremen Wetterbedingungen gerechnet wird, die erhebliche Risiken für die Bevölkerung und die Infrastruktur darstellen.

Kombination aus Tief Bruna und Charles

Die besondere Gefahr entsteht durch das Zusammentreffen zweier atmosphärischer Systeme. Während sich das Festland bereits unter dem Einfluss des Tiefs Bruna befindet, trifft nun das energiereiche Sturmtief Charles auf diese Region. Diese Kombination führt dazu, dass die meteorologischen Bedingungen lokal sogar die Vorhersagen überschreiten könnten. Der Höhepunkt dieser intensiven Unwetterlage ist für den 11. November prognostiziert, wobei die Auswirkungen besonders im Süden und Westen des spanischen Festlands sowie auf den Kanarischen Inseln spürbar sind.

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Schwere meteorologische Gefahrenlagen

Aktuell bedrohen Starkregenfälle, schwere Sturmböen und hohe Wellen die betroffenen Küsten- und Binnenregionen. Die Intensität der Niederschläge und die Windgeschwindigkeiten stellen ein signifikantes Risiko dar, das über normale Winterstürme hinausgeht. Die AEMET erwartet, dass die Situation am Mittwoch ihren kritischen Punkt erreicht, bevor sich die Bedingungen langsam normalisieren sollen. Besonders anfällig sind Gebiete, die bereits durch vorherige Wettereinflüsse geschwächt wurden oder deren Drainagesysteme an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

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Maßnahmen der Regionalregierung Andalusiens

Als direkte Reaktion auf die drohenden Gefahren hat die Regionalregierung Andalusiens am 11. November Präsenzunterricht in bestimmten Schulbereichen ausgesetzt. Von dieser Maßnahme sind betroffene Küstengemeinden in den Provinzen Cádiz und Huelva betroffen. Zudem gilt die Anweisung auch für den Bereich der Meerenge, die diese beiden Provinzen voneinander trennt. Diese Entscheidung dient dem Schutz der Schüler und Lehrkräfte vor den potenziell lebensbedrohlichen Bedingungen während des Schulwegs und im Unterricht.

Prognose für Donnerstag und folgende Tage

Laut Einschätzung des Wetterdienstes AEMET sollen Regen und Wind ab Donnerstag, den 12. November, allmählich nachlassen. Dennoch bleibt die Lage nicht völlig entspannt, da örtlich kräftige Niederschläge insbesondere im Norden weiterhin möglich sind. In den Pyrenäen, im östlichen Landesinneren und auf den Balearen können zudem weiterhin starke Böen auftreten, die lokale Schäden verursachen könnten. Die Überwachung der Entwicklung bleibt daher auch nach dem Hauptereignis am Mittwoch essenziell.