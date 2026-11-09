Sturmtief Bruna: massive Flugsperren und Überschwemmungen auf Madeira

Das Tief Bruna legt Madeira lahm: 53 gestrichene Flüge, überflutete Straßen und abgestürzte Bäume. Warnungen für das Wochenende zeigen: Die Lage bleibt kritisch.

Das Sturmtief Bruna hat die Insel Madeira in einen Zustand der Notlage versetzt und sorgt für weitreichende Versorgungsengpässe im Reisemarkt. Bis Sonntagvormittag wurden 145 wetterbedingte Einsätze von Rettungskräften und Behörden registriert, wobei die Stadt Funchal und der Ort Santa Cruz am stärksten betroffen waren. Die extremen Windböen erreichten in Bergregionen örtlich Geschwindigkeiten von bis zu 131 Kilometern pro Stunde und destabilisierten die Böden massiv.

Massive Einschränkungen im Luftverkehr

Die Fluggesellschaften verzeichneten aufgrund der Unwetterbedingungen einen erheblichen Ausfall von Flugverbindungen. Insgesamt wurden 53 Flüge gestrichen, wobei sich diese Zahl aus 26 gestrichenen Ankünften und 27 abgesetzten Abflügen zusammensetzte. Die betroffenen Strecken decken wichtige europäische Drehkreuze ab, darunter Ziele wie Basel, London, Amsterdam, Paris, Berlin, Madrid und Warschau. Viele Reisende, die in diesen Städten ankommen oder von dort abfliegen, sahen sich gezwungen, ihre Urlaubspläne kurzfristig zu ändern oder umzubuchen.

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Durch die Stornierungen entsteht ein erheblicher logistischer und finanzielle Aufwand für die Tourismusbranche auf der Insel. Passagiere haben bei Annullierungen gesetzlich Anspruch auf Rückerstattung des Ticketpreises oder auf eine alternative Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt. Die betroffenen Airlines müssen ihre Kunden über diese Rechte informieren und Umbuchungen sowie Betreuungsleistungen gewährleisten, wenn die Wartezeiten die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten. Reisende werden dringend angeraten, den aktuellen Flugstatus direkt über die Fluglinien zu prüfen, da sich die Situation durch das anhaltende Unwetter dynamisch entwickeln kann.

Katastrophenschutz und Evakuierungen vor Ort

Die örtlichen Behörden auf Madeira sahen sich mit einer hohen Anzahl von Notfällen konfrontiert, die durch den Starkregen und die starken Winde verursacht wurden. Neun Bewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, da diese durch eindringendes Wasser beschädigt wurden. Besonders stark betroffen waren die Gebiete Funchal, Santa Cruz und Câmara de Lobos, wo die Infrastruktur unter dem Druck der Elemente litt. In Santa Cruz verließen fünf Bewohner explizit überflutete Häuser, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und Rettungskräfte nicht zu behindern.

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Zusätzlich zur Überschwemmung von Wohngebieten wurde die Sicherheit im tourismusrelevanten Außenbereich gefährdet. Sämtliche offiziell klassifizierten Wanderwege wurden zeitweise geschlossen, da Starkregen die Hänge destabilisiert und Steinschlag entlang steiler Routen leicht auslösen kann. Die Behörden warnten zudem besonders vor hohem Wellengang an der Küste. Es wurde eindringlich davon abgeraten, exponierte Küstenabschnitte sowie Uferpromenaden bei anhaltendem Sturm aufzusuchen, um Verletzungen durch Brandung und umherwirbelnde Gegenstände zu vermeiden.

Auch der Kreuzfahrtsektor spürt die Auswirkungen des Sturmtiefs Bruna. Zwei Kreuzfahrtschiffe sagten ihre geplanten Hafenanläufe in Funchal ab, um ihre Passagiere und Besatzungen nicht unnötigen Risiken auszusetzen. Weitere Schiffe passten ihre Reisepläne den schwierigen Bedingungen auf Madeira an, was zu Verspätungen und Enttäuschungen bei Touristen führen kann. Die Entscheidung zur Absage oder Umleitung wurde vorsorglich getroffen, da keine sichere Anlandung oder Verankerung in den Häfen garantiert werden konnte.

Ausdehnung auf die Kanarischen Inseln und Prognosen

Das Unwetterphänomen beschränkte sich nicht nur auf Madeira, sondern erreichte auch die spanischen Kanarischen Inseln, wo ähnliche Extremwerte gemessen wurden. Die Insel Teneriffa aktivierte ihren Notfallplan, um auf die Gefahr durch gefährliche Wassermassen in Schluchten und Bergregionen vorbereitet zu sein. Dort wurden Messwerte von 109 Kilometern pro Stunde auf La Palma und 107 Kilometern pro Stunde in Izaña auf den Höhenzügen Teneriffas verzeichnet. Für Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro galt die orange Regenwarnstufe, die auf extreme Niederschlagsmengen hinweist.

Die Niederschlagsmengen gingen lokal bis zu 100 Millimeter ab, was die bereits angespannte Lage weiter verschärfte. Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventuella sowie die Azoren waren ebenfalls von Warnungen betroffen, wobei dort kräftige Böen und hohe Wellen erwartet wurden. Ein Basketballspiel auf Teneriffa fand ohne Zuschauer statt, was die Schwere der Warnlage für die Öffentlichkeit verdeutlichte. Windwarnungen galten auf La Palma und im Norden Teneriffas bis Mitternacht, mit weiterhin erwarteten Böen um 90 Kilometer pro Stunde.

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Für die Zukunft bleiben die Küstenregionen durch Warnstufe Gelb definiert, doch die Lage entspannt sich nicht schnell. Ab Dienstagabend werden anhaltende Regenfälle und Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Agentur "reisen EXCLUSIV" meldet für die Berge mögliche Böen bis 110 Kilometer pro Stunde sowie hohe Wellen an der Südküste Madeiras. Die Behörden halten die Einsatzkräfte in Bereitschaft, da das Sturmtief weiterhin ein ernstzunehmendes Risiko für Infrastruktur und menschliches Leben darstellt.