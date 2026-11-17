Starke Westströmung bringt schweizweite Sturmböen und Niederschlag. Achtung vor abrutschenden Schnee- und Windwarne für Brücken, Berge und Radfahrer ab Dienstag.

Die Schweiz erlebt in den kommenden Tagen eine intensive meteorologische Phase am Südrand einer Tiefdruckzone, deren Kern sich über Nordeuropa positioniert. Diese atmosphärische Konstellation induziert eine stark bis stürmische Westströmung, die feuchte Atlantikluft schubweise in den Alpenraum transportiert. Dabei ist insbesondere für Dienstag mit einer recht milden Luftmasse zu rechnen, die jedoch gleichzeitig die Windsituation drastisch verschärft. Ab Mittwoch setzt sich ein langsamer Übergang zu kühlerer Luft auf der Alpennordseite durch, was die Wetterbedingungen weiter verändert und erhöhte Vorsicht erfordert.

Meteorologische Details und Windstärken

Die metereologischen Daten für den Dienstag zeichnen ein Bild von erheblichen Belastungen für Infrastruktur und Natur. Im westlichen Berner Oberland sind teils ergiebige Niederschläge zu erwarten, während Nord- und Mittelbünden zunächst nur kaum Niederschlag und vereinzelte Aufhellungen zeigen. Gegen Mittag setzt jedoch auch hier die Niederschlagstätigkeit ein. Am Nachmittag bleibt es auf der Alpennordseite vorübergehend meist trocken, doch können kurze Aufhellungen nur trügerisch sein, da gegen Abend selbst in den Alpen wieder Niederschlag aufkommt. Die Nacht zum Mittwoch bringt dann aus Westen erneut eine Zunahme der Niederschläge.

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Ein kritischer Faktor ist der zeitweise stürmische Südwestwind, der sowohl im Flachland als auch in den Bergen spürbare Kräfte entfaltet. Besonders im nördlichen Teil des Mittellandes und in der Ajoie ist mit starkem Wind zu rechnen, während über den Bergen stürmische Verhältnisse herrschen. In den Alpentälern kommt es teils zu einem kräftigen Föhn, der die Sicht und die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen kann. Die Temperatur in den Niederungen liegt am Nachmittag bei etwa 13 Grad, auf 2000 Metern bei 5 Grad. Im Flachland sowie in den Bergen sind zeitweise stürmische Bedingungen zu registrieren, die die Lebensqualität und Mobilität einschränken.

Schneehöhen und Temperaturverlauf

Die Schneefallgrenze befindet sich tagsüber bei rund 2500 Metern, sinkt jedoch in der Nacht zum Wednesday auf etwa 1700 Meter ab. Dies führt zu signifikanten Akkumulationen von Neuschnee, wobei oberhalb von rund 2800 Metern am Alpennordhang zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee zu erwarten sind. Ansonsten liegen die Werte bei 1 bis 10 Zentimetern. In der Westschweiz sinkt die Schneefallgrenze gegen Abend auf 1800 Meter, in der Deutschschweiz in der Nacht zum Mittwoch auf 1700 Meter. Auf der Alpensüdseite liegt sie bereits zwischen 1600 und 2000 Metern, wo 2 bis 5 cm Neuschnee oberhalb von 1700 bis 2000 Metern erwartet werden.

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Die Niederschlagsintensität variiert regional stark. Den Alpen entlang kommt es zu anhaltend ergiebigen Regenfällen, die am Nachmittag aus Westen vorübergehend nachlassen, in der Nacht auf Mittwoch jedoch wieder anziehen. Die Schneefallgrenze sinkt am Vormittag bei 2400 bis 2800 Metern und fällt gegen Abend auf 1800 Meter. In den Niederungen liegen die Temperaturen am Nachmittag bei 14 Grad. Oberhalb von 2800 Metern sind 20 bis 40 cm Neuschnee möglich, was die lawinengefährliche Lage in höheren Lagen erhöht. Diese schnellen Veränderungen der Schneehöhe erfordern eine präzise Planung von Outdoor-Aktivitäten.

Verkehrssicherheit und Warnhinweise

Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind extreme Vorsichtsmaßnahmen geboten, da der stürmische Wind die Fahrdynamik erheblich beeinträchtigt. Auf Brücken, offenen Strecken und beim Verlassen windgeschützter Abschnitte ist das Lenkrad sicher zu halten und das Tempo anzupassen. Besonders beim Überholen von Lastwagen ist erhöhte Aufmerksamkeit gefordert, da die Seitenwinde hier massive Effekte auf das Fahrzeug haben können. Zeitweise stürmischer Südwestwind erschwert die Fahrt im Flachland, weshalb auf Radtouren verzichtet werden sollte, wenn das Velo nicht sicher kontrolliert werden kann. Eine Alternative für den Heimweg sollte im Voraus geplant sein.

Zusätzlich warnen die Behörden vor herabfallenden Ästen und losen Gegenständen bei kräftigen Böen. Exponierte Wege, Gerüste und ungesicherte Materialien sind zu meiden, wobei örtliche Sperrungen und aktuelle Warnhinweise strikt zu beachten sind. In den Bergen weht zeitweise stürmischer Wind, in den Alpentälern teils kräftiger Föhn. Kurze Aufhellungen am Nachmittag oder Abend bedeuten keine verlässliche Wetterberuhigung, weshalb vor einem Ausflug die örtliche Windprognose geprüft werden muss. Eine vorübergehende Regenpause am Nachmittag reicht für die Beurteilung der gesamten Fahrt nicht aus.

Kommunikation und Publikumsbeteiligung

Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich aktiv an der Verbreitung aktueller Wetterinformationen zu beteiligen. In der Facebook-Gruppe "Dein Wetter in der Schweiz" können Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hochladen, um Wetterlive-Eindrücke zu teilen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter "Wetterimpressionen von gestern und heute". Diese Bürgerbeteiligung hilft, das Situationsbewusstsein in Echtzeit zu schärfen und potenzielle Gefahren schneller zu identifizieren. Die Kontrolle der aktuellen Strassenmeldungen vor der Hin- und Rückfahrt ist unerlässlich, um Überraschungen durch Sperrungen oder vereiste Wege zu vermeiden.

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Ergänzend zu den allgemeinen Warnungen wirbt die ASSR Antischleuderschule für Motorradkurse, die Sicherheit und Freude am Fahren in Verbindung bringen sollen. Dies ist ein wichtiger Hinweis, da die Kombination aus Nässe, Wind und wechselnden Temperaturen das Risiko von Unfällen erhöht. Die Berücksichtigung von Niederschlag, Temperatur und dem kräftigen Wind bei der Routenplanung ist entscheidend. Wer in höhere Lagen fährt, kann auf der Rückfahrt mit anderen Bedingungen rechnen als bei der Hinfahrt, da sich die Schneefallgrenze und die Windverhältnisse rapide ändern können. Eine proaktive Überprüfung der Prognosen ist daher unverzichtbar.