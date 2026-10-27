Sturm verändert Pläne von 5000 Kreuzfahrtgästen

Ein Sturm zwang das Kreuzfahrtschiff 'Oasis of the Seas' die Route zu ändern und brachte die Passagiere nach Halifax in Kanada statt in die Karibik.

Ein Sturm veränderte die Pläne von 5000 Kreuzfahrt gästen, die statt in der warmen Karibik in das kalte Halifax in Kanada landeten. Das Kreuzfahrt schiff 'Oasis of the Seas' musste wegen eines Sturm s seine Route ändern und wurde stattdessen nach Halifax, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Neuschottlands, umgeleitet.

Entschädigung und Enttäuschung bei Umleitung

Die Passagiere wurden noch vor dem Ablegen informiert und die Reederei entschädigte sie für die Änderung. Viele Passagiere waren enttäuscht, aber einige nutzten den ungeplanten Halt für einen Ausflug durch die Stadt. Eine Familie aus Toronto war extra nach New Jersey gereist, um gemeinsam die Karibik zu besuchen, aber sie wurden nach Halifax verlegt. Auch Passagiere, die nicht aus Kanada stammten, waren überrascht und hatten sich nicht auf das kalte Wetter vorbereitet.

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Eine Passagierin aus New Jersey hatte sich erst kurzfristig mit Mütze und Ohrenschützern ausgestattet, aber nicht mit einem Schal. Sie war zunächst verwirrt, als sie vernahm, dass das Schiff nach Halifax absehbar wurde. Doch nicht alle Passagiere liessen ihre Stimmung durch den Sturm verderben. Einige nutzten den Halt in Halifax, um durch die Stadt zu wandern und einige Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

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Reederei sichert zusätzliche Entschädigung zu

Insgesamt war die Reaktion der Passagiere gemischt, aber die Reederei bemüht sich, die Situation so angenehm wie möglich zu machen. Die Passagiere erhalten zusätzliche Entschädigungen für die Änderung und die Reederei stellt sicher, dass sie gut versorgt sind. Die Reederei arbeitet eng mit den lokalen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass die Passagiere ihre Reise so reibungslos wie möglich fortsetzen können.