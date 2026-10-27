Eine aktuelle Studie setzt die verschiedensten landwirtschaftlichen Zweige in den Mittelpunkt, indem sie deren Stundenlöhne vergleicht und Kritik von Agroscope-Fachleuten erhält. Der Text beleuchtet die Komplexität der Landwirtschaft, die die vereinfachende Metrik vergisst und betont die Bedeutung von Einkommensmessung je Hektare. Kritische Hinterfragen von Arbeitsintensität, Versinkten Kosten und regulatorischen Beschränkungen werden ausführlich präsentiert.

Mitte September blieben in den Medien zahlreiche Schätzungen zum Stundenlohn verschiedener landwirtschaftlicher Produktionszweige aktiv. Diese Zahlen stammten aus einer Studie des Wirtschaftsexperten Mathias Binswanger, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten SO arbeitet und die von dem Verein Faire Märkte Schweiz in Auftrag gegeben wurde.

Im Fokus der Veröffentlichung standen die Stundengehälter bei Milchproduktion (8,30 Franken), Rindviehmast (7,90 Franken), Mutterkuhhaltung (4,30 Franken), Zuckerrüben (56 Franken) und Raps (73,60 Franken). Vor dem Hintergrund dieser Schattenorthos werden sofort Diskussionen ausgelöst, denn für viele Milchbauern und deren Leserzeitungen haben die Zahlen ein Gefühl der wirtschaftlichen Abhängigkeit entsteht, die mit einem einzigen Wert nicht angemessen beschreibt werden kann.

Also read – und Aufregung in der Schweizer Diaspora

Kritik an der Stundenlohnbewertung

Hier stehen Experten und Praktiker wie Daniel Hoop aus der Gruppe Unternehmensführung und Wertschöpfung bei Agroscope in Tänikon TG und Agroscope‑Kollege Christian Gazzarin an vordergründig. Beide kritisieren die zentrale Annahme der Studie, die komplett auf Stundenlohnbewertungen setzt, weil die Arbeitszeit in der Berechnung zu stark ins Gewicht fällt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der extensiven Ackerbau: In der Praxis kann ein Betrieb Landschaft mit großen Feldflächen Pfandzahlungen von mehreren Tausend Franken pro Hektare erzielen, ohne dass viel Arbeit erforderlich ist.

Das resultiert geschwind in einem Stundenlohn von über 100 Franken, was eine grobe Verzerrung der wirtschaftlichen Realität darstellt. Nicht zuletzt hat die Schweizer Regierung jedoch mehrere Vorschriften implementiert - etwa Fruchtfolgerestriktionen und Tierhöchstbestände - welche die Ausweitung bestimmter Produktionsformen limitiert, obwohl der Stundenlohn nominal anscheinend attraktiv scheint. Gleichzeitig weisen die beiden Experten darauf hin, dass die Landwirtschaft ein komplexes Gefüge von Arbeitsintensität, Effizienz, Kapitalinvestitionen und subventionären Anreizen ist.

Advertisement

Die Differenzierung zwischen Fleisch- und Milchviehhaltung zeigt, dass Geflügel- und Schweinehalter oftmals höhere Arbeitsaufwände pro Stunde erzielen - weil ihre Fütterung automatisierter auslagert werden kann - während Milchkühne auf grünem Grasland arbeiten, wo die Futterproduktion weitestgehend selbstständig erfolgt. Der damit verbundene höhere Arbeitsaufwand senkt den Stundenlohn erheblich. Wenn man die Argumentation der Experten betrachtet, wird klar, dass solche Vergleiche für einzelne Betriebe eher verwirrend sind. Entscheidend sei vielmehr, welche Alternativen ein Betrieb hat.

Autonomie und spezifische Privilegien

Ein Vergleich mit Nicht-Landwirtschaftslöhnen sei zwar denkbar, doch ein Ausstieg aus der Milchindustrie würde für viele Betriebe bedeutende Privilegien mit sich bringen, die auf diesen Betrieb unspezifisch sind: die unternehmerische Autonomie, die Arbeit mit den Tieren und die Möglichkeit, künftig zu optimieren. Gerade bei den vielen Milchbetrieben, die reine Graslandnutzer sind, lassen sich alternative Nutzungen der Fläche meist nicht realisieren - abgesehen von der Produktion von Rind- oder Lammfleisch.

Daher wird empfohlen, bei der Entscheidungsfindung das Einkommen je Hektare zu betrachten anstatt der Stundenlohn‑Metrik. Die Einkünfte pro Hektare in der Milchproduktion liegen deutlich über denen der Mutterkuhhaltung und sind konkurrenzfähig mit Ackerbau. Ein einmal in die Milchproduktion investierter Betrieb sollte nicht wegen eines niedrigeren Stundenlohns bei der Ackerbau‑Umstellung zu verlieren. Insbesondere die Fixkosten, sogenannte versunkene Kosten, fallen dauerhaft an, und tiefere Stundenlöhne sind meist Folge von unbedachten Investitionen.

Nachhaltiges Geschäftsmodell der Milchwirtschaft

Gerade bei kleineren Betrieben (unter 15 Hektaren) liegt ein Risiko vor, dass das Einkommen in den Landwertabbau hinein verschoben wird, weil die Betriebe ohne Spezialkulturen stark im Nebenerwerb bestehen. Trotz dieser Kritikhinweise betonen die beiden Agroscope‑Fachleute, dass die Milchwirtschaft keine zweitklassige Tierhaltung sei, sondern ein verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Geschäftsmodell, das richtig kalkuliert Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung verbindet.