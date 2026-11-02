Studie: Zwei Millionen Schweizer zeigen Anzeichen von Smartphonesucht

Eine neue Comparis-Studie aus September 2026 offenbart, dass fast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung unter Nomophobie leidet. Die digitale Abhängigkeit betrifft besonders junge Erwachsene und weist klare regionale Unterschiede auf.

Fast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung zeigt deutliche Symptome einer Smartphone-Abhängigkeit, was hochgerechnet mehr als zwei Millionen Menschen entspricht. Diese alarmierenden Ergebnisse gehen aus einer aktuellen Studie hervor, die das Preisvergleichsportal Comparis am Dienstag veröffentlicht hat. Neben den allgemeinen Suchtsymptomen weisen sieben Prozent der Befragten sogar ausgeprägte Anzeichen von Nomophobie auf. Dieser Begriff beschreibt die intensive Angst oder das Unbehagen, ohne das eigene Mobilgerät oder eine funktionierende Mobilfunkverbindung zu sein.

Zahlen zur digitalen Abhängigkeit in der Schweiz

Die Erhebung des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Comparis wurde im September 2026 durchgeführt und umfasst 1027 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren aus allen Regionen der Schweiz. Nahezu alle Jugendlichen und Erwachsenen besitzen mindestens ein solches Gerät, wodurch die Nutzung allgegenwärtig ist. Überdurchschnittlich häufig sind jedoch Menschen zwischen 16 und 35 Jahren von der Abhängigkeit betroffen. Fast die Hälfte dieser Altersgruppe weist deutliche Anzeichen von Nomophobie auf, während vier von zehn weitere deutliche und acht Prozent ausgeprägte Symptome zeigen.

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Bei älteren Bevölkerungsgruppen sinkt die Prävalenz zwar, bleibt aber signifikant. Knapp ein Drittel der 36- bis 55-Jährigen leidet unter deutlichen Symptomen, und bei den über 56-Jährigen trifft dies auf jeden Fünften zu. Die Daten verdeutlichen somit einen klaren Trend, bei dem jüngere Generationen stärker durch die ständige Verfügbarkeit digitaler Medien belastet werden als ihre älteren Gegenstücke. Die breite Streuung der Zahlen unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas.

Regionale Unterschiede zwischen West- und Deutschschweiz

Ein signifikanter Graben zeichnet sich zwischen der französischsprachigen und der deutschsprachigen Schweiz ab. Während in der Romandie 37 Prozent der Befragten deutliche Anzeichen von Nomopholie aufweisen, liegt der Wert in der Deutschschweiz bei nur 28 Prozent. Noch gravierender fällt der Unterschied bei spezifischen Entzugssymptomen aus. So geben 42 Prozent der Französischschweizer an, unruhig zu werden, wenn sie mindestens 24 Stunden ohne ihr Smartphone verbringen müssen. In der Deutschschweiz berichten dies lediglich 29 Prozent der Befragten.

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Der Digital-Experte Jean-Claude Frick ordnet diese Diskrepanz als Spiegel unterschiedlicher digitaler Nutzungsgewohnheiten ein. Menschen in der Westschweiz nutzen soziale Medien und digitale Angebote deutlich intensiver zur Information und Unterhaltung als ihre Nachbarn im Osten des Landes. Dieser kulturelle Röstigraben beim Handy-Entzug wider spiegelt also tief verwurzelte Verhaltensunterschiede in der Mediennutzung wider, die über reine Besitzquoten hinausgehen.

Häufigste Symptome und Ursachen der Abhängigkeit

Analytisch betrachtet zeigt sich die Handy-Abhängigkeit bei der Hälfte der Befragten am häufigsten in der dauernden Überprüfung des Geräts. Das primäre Motiv hierbei ist die Furcht, wichtige Nachrichten oder Anrufe zu verpassen. Auf dem zweiten Platz mit 35 Prozent steht der Stresszustand, der auftritt, wenn das Smartphone nicht mitgeführt wird. Direkt dahinter folgt mit 34 Prozent die Nervosität bei einem tiefen Akkustand, was die emotionale Bindung an die technische Funktionsfähigkeit unterstreicht.

Diese hierarchische Verteilung der Symptome gibt Aufschluss darüber, worin die eigentliche Angst vor der Entkopplung vom Netz besteht. Es geht weniger um das physische Objekt selbst, sondern vielmehr um die soziale und informative Vernetzung, die es ermöglicht. Die Kombination aus Kommunikationsdruck und technischer Abhängigkeit formt ein komplexes psychisches Muster, das zunehmend als relevantes Gesundheitsrisiko in der modernen Gesellschaft wahrgenommen wird.