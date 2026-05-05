Studie zeigt: Windenergie bleibt kostengünstig, selbst ohne Nutzung der schönsten Landschaften

Eine neue Studie der ETH Zürich zeigt, dass die Produktionskosten für Windstrom in Europa kaum steigen würden, wenn die schönsten Landschaften für Windturbinen gesperrt würden. Künstliche Intelligenz half dabei, die Landschaftsqualität zu bewerten.

Eine neue Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zeigt, dass die Produktionskosten für Windstrom in Europa kaum steigen würden, selbst wenn die schönsten Landschaften für den Bau von Windturbinen gesperrt würden.

Die Forschenden nutzten Künstliche Intelligenz, um die Schönheit der Landschaft in 29 europäischen Ländern zu klassifizieren. Dafür trainierten sie ein Machine-Learning-Modell mit über 200.000 von Menschen bewerteten Landschaftsbildern aus Grossbritannien. Das Modell lernte, welche Merkmale als besonders schön wahrgenommen werden. Anschließend verknüpften die Wissenschaftler diese Daten mit einem Windenergiemodell.

Die Ergebnisse zeigen, dass rund 24 Prozent der europäischen Fläche als besonders schön eingestuft werden, von denen fast 40 Prozent grundsätzlich für Windenergie geeignet wären. Insgesamt würde das Potenzial für Windkraft um 43 Prozent sinken, wenn diese Gebiete ausgeschlossen würden. Dennoch blieben die Produktionskosten für Windstrom im europäischen Durchschnitt nahezu unverändert, da effiziente Standorte mit starken und konstanten Winden oft ausserhalb der schönsten Landschaften liegen. In Gebirgsregionen wie den Alpen oder Norwegen sieht die Situation jedoch anders aus.

Hier fallen gute Windstandorte häufig mit Gebieten von hohem landschaftlichem Wert zusammen, was zu Zielkonflikten führt. Die Studie, die im Fachblatt „Energy and AI“ veröffentlicht wurde, zeigt, dass in solchen Regionen die Kosten der Stromerzeugung deutlich ansteigen würden, wenn die schönsten Standorte nicht genutzt werden könnten. Die verbleibenden Standorte seien meist weniger effizient. Die Forschenden betonen, dass ihre Studie ein erster Versuch ist, die wahrgenommene Landschaftsqualität europaweit vorherzusagen.

Sie räumen ein, dass die Trainingsdaten aus Grossbritannien nicht alle Landschaftstypen Europas gleich gut abbilden. Dennoch könnten die Erkenntnisse bereits jetzt bei der Planung anderer Infrastrukturprojekte wie alpinen Solaranlagen oder dem Netzausbau hilfreich sein. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Energieplanung sowohl ökologische als auch ästhetische Aspekte zu berücksichtigen





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