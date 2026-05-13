Studie zeigt: Mütter sollten selbst Gemüse essen, umATIV vacuums portable uv/led

Mütter sollten Gemüse in der Schwangerschaft selbst essen, um negativen Geruchsreaktionen bei ihren Kindern zu bekämpfen. Forschende der Durham University fanden heraus, wie kleine Kinder dieses Verhalten bereits vor der Geburt zeigen.

Baby s lernen schon im Mutterleib, Gemüse zu lieben - oder eben nicht Wer will, dass sein Kind Brokkoli, Kohl oder Karotten isst, sollte das in der Schwangerschaft selbst tun.

Das legt eine Studie der Durham University nahe. Kleine Kinder sind nicht die grössten Fans von Gemüse. Das ist allgemein bekannt. Doch Forschende der Durham University haben offenbar herausgefunden, wie Mütter dem entgegenwirken können.

Eine Studie zeigte: Kleine Kinder, die bereits vor der Geburt mehrfach mit Gemüse gefüttert wurden, reagierten weniger negativ auf den Geruch von Gemüse als ihre nicht gemessenen Kollegen. Die Mutter sollte Gemüsearten, die sie dem geborenen Kind vorsetzen möchte, bereits in der Schwangerschaft selbst essen. Im Rahmen der Langzeitstudie wurden die Reaktionen von Dreijährigen auf den Geruch von Karotten und Grünkohl untersucht.

Zuvor hatte man den Müttern dieser Kinder in der dritten oder vierten Schwangerschaftswoche Grünkohl-Kapseln oder Karottensaft zu sich genommen. Die Dreijährigen, deren Mütter während der Schwangerschaft Grünkohl-Kapseln zu sich nahmen, reagierten auf den Geruch des Gemüses weniger negativ. Forschungsprofessorin Nadja Reissland sagte laut dem «Guardian», dass sich beobachten lasse, dass Kinder Gemüse, mit dem sie bereits im Mutterleib in Kontakt gekommen sind, nach wie vor bevorzugen.

"Daraus lässt sich schliessen, dass der Kontakt mit einem bestimmten Geschmack in der späten Schwangerschaft bei Kindern zu einer lang anhaltenden Erinnerung an diesen Geschmack oder Geruch führen kann, was möglicherweise ihre Essgewohnheiten noch Jahre nach der Geburt prägt", erklärt die Forscherin. Eine Folge dieser neuen Erkenntnis könnte sein, "dass man eine gesündere Bevölkerung hat.

" Courteney Talty, Studienteilnehmerin einer ähnlichen Untersuchung, Mosaic Kids, sagte, dass ein früheres Erlernen der Geschmacksnerven verbessert die Ernährung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr. Die Studie der Durham University war jedoch verhältnismässig klein angelegt. Die Forschenden hoffen darauf, dass sie sie mit einer grösseren Anzahl an Schwangeren wiederholen können, um den Ergebnissen mehr Gewicht zu geben





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