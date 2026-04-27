Studie zeigt hohe Akzeptanz für Windenergie in St.Gallen

Eine neue Studie der Universität St.Gallen zeigt, dass über die Hälfte der städtischen Bevölkerung einen hypothetischen Windpark befürworten würde. Der Herkunftsort der Windturbinen und das Turmmaterial haben einen großen Einfluss auf die Akzeptanz.

Eine aktuelle Studie der Universität St.Gallen hat die Akzeptanz von Windenergie in der Bevölkerung untersucht. Im Fokus stand ein hypothetischer Windpark namens Petra und Paula, der in der Nähe von St.Gallen platziert wurde.

Die Ergebnisse zeigen, dass über die Hälfte der städtischen Bevölkerung einen solchen Windpark befürworten würde. Die Studie, durchgeführt von Forschern des Institute of Responsible Innovation, Sustainability and Energy Müller-Friedberg, analysierte nicht nur die generelle Zustimmung, sondern auch die Faktoren, die diese beeinflussen. Die Präsentation der Studie erfolgte am Montag in Anwesenheit von Regierungsrätin Susanne Hartmann, Stadtrat Peter Jans und Katrin Meier, Präsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. An der Befragung nahmen 322 Einwohner im Umkreis von zehn Kilometern zum hypothetischen Windpark teil.

Die Stichprobe wurde nach Alter und Geschlecht repräsentativ zusammengestellt, wobei die politische Einstellung nicht berücksichtigt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass 10,9 Prozent den Windpark ablehnen, 30,1 Prozent eher dafür sind und 45,3 Prozent eine klare Zustimmung äußern. In der Stadt St.Gallen liegt die Zustimmung sogar bei 52 Prozent. Interessanterweise wurden beim Anblick des Windparks keine sehr positiven Emotionen geäußert, jedoch brachten Befürworter positive und Gegner negative Gefühle zum Ausdruck.

Studienleiterin Rothenberger betonte, dass diese starken Emotionen oft zu einer überproportionalen Aufmerksamkeit der Gegnerschaft führen. Die Analyse der sechs untersuchten Faktoren ergab überraschende Erkenntnisse: Der Herkunftsort des Windturbinenherstellers hat den größten Einfluss auf die Akzeptanz. Windräder aus Dänemark werden deutlich positiver bewertet als solche aus den USA oder China, was möglicherweise mit geopolitischen Entwicklungen und der Politik von Donald Trump zusammenhängt. Ebenfalls wichtig ist das Material des Turms, wobei Stahl und Holz die Akzeptanz erhöhen, während Beton sie senkt.

Der Windzins, die finanzielle Entschädigung an die Standortgemeinde, spielt eine weniger bedeutende Rolle. Die Regierung des Kantons St.Gallen betont die Wichtigkeit der eigenen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Regierungsrätin Hartmann zeigte sich erfreut über die hohe Akzeptanz und sieht darin ein positives Signal für Grundeigentümer, die Land für Windkraftanlagen zur Verfügung stellen. Sie betonte, dass eine grundsätzliche Zustimmung im gesamten Kanton vorhanden sei, jedoch auch der Widerstand ernst genommen werde.

Stadtrat Jans wies auf die Schweizer Energiepolitik hin, die auf Klimaneutralität und die Förderung erneuerbarer Energien abzielt, um die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen zu verringern. Windkraft hat insbesondere in den Wintermonaten großes Potenzial, da zu dieser Zeit ein Drittel der jährlichen Stromproduktion anfällt, wenn die Photovoltaik weniger Leistung liefert und die Speicherseen leerer werden. Das städtische Energiekonzept sieht vor, den Strombedarf bis 2050 vollständig aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen, die Land für den hypothetischen Windpark zur Verfügung stellt, zeigte sich ebenfalls interessiert an den Studienergebnissen und plant, vier Windräder auf ihrem Land zu errichten. Präsidentin Meier betonte die Notwendigkeit einer frühzeitigen und strukturierten Diskussion, um mit den emotionalen Aspekten des Themas umzugehen. Ein Vertreter der Axpo, einem Energieversorger, zeigte ebenfalls Interesse an einem weiteren Austausch über die Studie





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