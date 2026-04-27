Studie zeigt hohe Akzeptanz für Windenergie in St. Gallen – Emotionale Asymmetrie bei Gegnern

Eine neue Studie der Universität St. Gallen belegt eine klare Mehrheit für Windenergie in der Bevölkerung. Allerdings äußern Gegner oft stärkere Emotionen, was ihre Sichtbarkeit erhöht. Die Herkunft des Herstellers und das Material der Anlagen spielen eine wichtige Rolle für die Akzeptanz.

Eine aktuelle Studie der Universität St. Gallen hat die Akzeptanz von Windenergie projekten in der Bevölkerung untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Mehrheit für den Ausbau der Windkraft , allerdings mit einer interessanten Dynamik in Bezug auf die Intensität der Emotionen .

Die Studie, durchgeführt durch das Institut für Energiewirtschaft und -politik (HSG), basiert auf einer repräsentativen Umfrage, in der die Haltung der Bevölkerung zu einem fiktiven Windpark erfasst wurde. Dabei sprachen sich 75,4 Prozent der Befragten für das Projekt aus oder tendierten dazu, während 10,9 Prozent ablehnend stimmten und weitere 9,6 Prozent sich eher gegen das Projekt aussprachen. Diese Zahlen bestätigen eine grundsätzlich positive Einstellung der Bevölkerung zur Windenergie, wie bei der Präsentation der Studie in St. Gallen betont wurde.

Ein besonders interessanter Aspekt der Studie ist die Feststellung einer "emotionalen Asymmetrie". Während die Befürworter des Windparks eher rationale Argumente vorbringen, äußern die Gegner oft starke Emotionen. Studienleiterin Martina Rothenberger erklärte, dass diese emotionale Intensität bei den Gegnern dazu führt, dass ihre Stimmen oft überproportional viel Aufmerksamkeit erhalten. Dies kann zu einer verzerrten Wahrnehmung der öffentlichen Meinung führen.

Die Studie untersuchte auch, welche Faktoren die Akzeptanz von Windenergieprojekten beeinflussen. Überraschenderweise erwies sich die Herkunft des Herstellers der Anlagen als entscheidender als finanzielle Anreize wie ein "Windzins". Anlagen aus dänischer Produktion wurden deutlich positiver bewertet als solche aus China. Ebenso spielte das Material des Turms eine wichtige Rolle, wobei Stahl oder Holz gegenüber Beton bevorzugt wurden.

Auch die Trägerschaft des Projekts hatte Einfluss: Regionale Akteure wurden positiver bewertet als überregionale oder internationale Unternehmen. Die Ergebnisse der aktuellen Studie stimmen mit einer ähnlichen Untersuchung aus dem Jahr 2015 überein, die in drei Ostschweizer Kantonen durchgeführt wurde. Auch damals zeigte sich eine Zustimmung zur Windenergie bei etwa drei Vierteln der Befragten. Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung von Windenergieprojekten ist die Gemeinde Haldenstein im Kanton Graubünden, wo seit 2013 eine Windturbine in Betrieb ist.

Im Februar 2025 bestätigten die Stimmberechtigten in Chur mit einer Zustimmung von 83 Prozent den Bau einer zweiten Anlage. Regierungsrätin Susanne Hartmann (Mitte) betonte, dass die Studie einen wichtigen Beitrag zur sachlichen Diskussion über Windkraft leistet und die grundsätzliche Zustimmung der Bevölkerung zur Nutzung der Windenergie bestätigt. Sie betonte jedoch auch, dass der Widerstand ernst genommen werden müsse.

Die Studie zeige ein Zeichen des Umdenkens in der Gesellschaft, wonach die lokale Produktion von Strom, beispielsweise "in Sichtweite", positiv aufgenommen werden könnte. Der Kanton St. Gallen hat bereits entschieden, dass für Windenergieprojekte kantonale Sondernutzungspläne ausreichen, wodurch das Verfahren vereinfacht und beschleunigt wird. Entscheidend für die Realisierung der laufenden Projekte ist jedoch die Zustimmung der jeweiligen Grundstückseigentümer, die teilweise stark unter Druck gesetzt werden, wie die Bauchefin des Kantons betonte





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