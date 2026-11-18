Eine neue Analyse verbindet radioaktive Kontamination nach Tschernobyl mit einem Anstieg der Säuglingssterblichkeit in der Schweiz. Experten fordern strengere Grenzwerte.

Einer neuen wissenschaftlichen Untersuchung zufolge starben zwischen 1987 und 2024 in der Schweiz rund 2000 Säuglinge aufgrund der langfristigen gesundheitlichen Folgen des Super-GAUs in Tschernobyl. Diese Zahl übersteigt die statistisch erwartete normale Kindersterblichkeit von 12.000 Fällen um einen signifikanten Anteil. Die Autoren der Studie beziffern den durch den Unfall in der damaligen Sowjetunion verursachten Anstieg der Kindersterblichkeit auf insgesamt 16,5 Prozent. Diese gravierenden Erkenntnisse basieren auf einer umfassenden Auswertung historischer Daten, die einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen radioaktiver Strahlung und pädiatrischen Todesfällen in der Schweiz aufzeigen.

Methodik und Datenbasis der Analyse

Die vier Forschenden, darunter der Onkologe und Strahlenschutzexperte Benedikt Knüsli, stützten ihre Schlussfolgerungen auf die Auswertung von rund 4,5 Millionen Geburtenereignissen, die im Zeitraum von 1969 bis 2024 stattfanden. Um die Auswirkungen der radioaktiven Wolke präzise zu bewerten, verglichen die Teammitglieder die detaillierten Sterblichkeitsdaten engmaschig mit historischen Karten der radioaktiven Kontamination. Für diese Kartenherstellung griffen die Autoren auf amtliche Unterlagen zurück, die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie von der früheren nuklearen Aufsichtsbehörde bereitgestellt wurden. Der zentrale Befund der statistischen Auswertung zeigt auf, dass die Schweizer Kantone mit der höchsten nachgewiesenen Cäsium-137-Belastung im Boden seit dem Jahr 1986 konsequent die höchsten Risikowerte für Säuglingssterblichkeit aufweisen. Die durchschnittliche Strahlenexposition der Bevölkerung wird in der Studie mit 0,5 Millisievert angegeben, was zwar einer sehr geringen individuellen Dosis entspricht, jedoch auf Populationsebene katastrophale Folgen haben kann.

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Regionale Verteilung und Nahrungskette

Nach der Katastrophe wurden das Tessin, die Ostschweiz und der Jura kurzfristig von starken, radioaktiv kontaminierten Regenfällen getroffen. Das giftige Isotop Cäsium-137 lagerte sich dauerhaft im Boden ab und gelangte dadurch unweigerlich in die lokale Nahrungskette. Vierzig Jahre später ist diese kontamination im schweizerischen Untergrund noch immer sicher nachweisbar. Bei der Analyse der regionalen Belastung fiel den Autorinnen und Autoren eine besondere anomale Entwicklung auf. Überraschenderweise stieg die Säuglingssterblichkeit in der Zentralschweiz nach 1986 deutlich an, obwohl diese spezifische Region von der direkten radioaktiven Wolke weniger stark betroffen war als andere Gebiete. Der Grund für diesen Effekt liegt in der Lebensmittelinndustrie jener Zeit. Stark kontaminierte Milch aus dem Tessin wurde in eine Molkerei in der Zentralschweiz transportiert, um dort Käse, Rahm und Butter herzustellen. Zwar reduzierte dieser Verarbeitungsprozess die Konzentration des radioaktiven, aber kurzlebigen Elements Jod-131, das langlebige Cäsium-137 blieb jedoch vollständig erhalten und blieb lange in der Nahrungskette. Dadurch kam es zu einer indirekten, aber hohen Strahlenexposition der betroffenen Säuglinge über die Nahrungsmittel.

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Wissenschaftliche Positionierung und Kritik

Die Studie wurde von vier Forschenden verfasst, die allesamt Mitglieder der Vereinigung Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung und zur Verhinderung eines Atomkriegs, kurz PSR/IPPNW, sind. Zur Team gehören neben dem Onkologen Knüsli auch der Strahlenschutzexperte vom Kantonalen Labor Basel-Stadt sowie der deutsche Mathematiker und Bio-Statistiker. Laut den Autoren sticht bei der unterschiedlichen Belastung vor allem eine Region ins Auge, wie oben dargelegt. Die Forschenden betonen, dass sie auch andere mögliche Ursachen für den Anstieg der Säuglingssterblichkeit sorgfältig untersucht haben. Diese alternativen Erklärungsmodelle wurden von den Autorinnen und Autoren jedoch als nicht überzeugend eingestuft und verworfen. Knüsli äußerte in einem Kommentar für PSR/IPPNW seine Besorgnis über die Ergebnisse. Er schrieb, dass die Verdünnung von radiologisch kontaminierten Lebensmitteln die gesundheitlichen Risiken nicht wirksam reduziert. Bereits die niedrigsten gemessenen Strahlendosen könnten krankheitserregend sein, was eine sehr beunruhigende Entdeckung für die öffentliche Gesundheit darstelle. Die Autoren verweisen darauf, dass eine Erhöhung der Strahlendosen einen messbaren und negativen Effekt auf die Säuglingssterblichkeit haben kann.

Reaktion der Behörden und politische Forderungen

Als direkte Reaktion auf die präsentierten Resultate fordert das Forscherteam eine umfassende Ausweitung der Risikobewertung von Strahlung. Zudem wird eine Verschärfung der Grenzwerte im Lebensmittelbereich gefordert. Künftig soll die Praxis, radioaktiv belastete Produkte durch Verdünnung zu entsorgen, nicht mehr erlaubt sein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) reagierte auf die Veröffentlichung mit einer diplomatischen, aber skeptischen Haltung. Das BAG teilte mit, dass die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz eine offizielle Stellungnahme zur Studie abgeben wird. Zugleich äußerte das Departement deutliche Zweifel an den Schlussfolgerungen der Forschenden. Aus Sicht des BAG ist eine Schätzung der genauen Anzahl von Todesfällen bei Säuglingen oder Kleinkindern, die spezifisch durch die Tschernobyl-Katastrophe verursacht wurden, nicht möglich. Die offizielle Stelle vertritt damit die Position, dass ein direkter kausaler Nachweis für die individuellen Todesfälle im statistischen Rauschen schwer zu isolieren ist, während die Forschenden auf aggregierte Daten setzen. Die Debatte um die langfristigen Gesundheitskosten der Atomenergie ist damit erneut in vollem Gange.