Eine Untersuchung von Kassensturz deckt massive Lücken bei der Erreichbarkeit auf. Nur 10 von 20 Banken bieten eine zentrale Notrufnummer für Kontosperrungen an.

Wenn Kriminelle Zugriff auf das Online-Banking erhalten, ist sofortiges Handeln überlebenswichtig für das eigene Vermögen. Dennoch stoßen betroffene Kunden in der Panik oft auf eine undurchsichtige Hürde: Die Erreichbarkeit der eigenen Bank im Notfall ist bei weitem nicht überall gewährleistet. Eine detaillierte Untersuchung, durchgeführt von der Sendung Kassensturz, hat das Verhalten von 20 großen Schweizer Banken analysiert. Das Ergebnis offenbart ein erhebliches Risiko für die Kundschaft, da nur die Hälfte der untersuchten Institute eine einheitliche Telefonnummer für alle dringenden Sperrungen bereitstellt.

Zentrale Notrufnummer fehlt bei vielen Instituten

Nur 10 der 20 untersuchten Banken bieten den Kunden eine durchgängig gültige Nummer an, die bei jeglicher Form von Notfällen angerufen werden kann. Bei den verbleibenden 10 Instituten ist die Lage deutlich fragmentierter. Kunden müssen sich durch verschiedene Nummern hangeln, abhängig davon, ob das Problem das E-Banking, die Mobile Banking App Twint oder physische Kredit- und Debitkarten betrifft. Diese Komplexität kostet wertvolle Zeit in einer Situation, in der jede Minute zählt, um den finanziellen Schaden zu begrenzen. Die fehlende Zentralisierung erschwert den Zugang zu menschlicher Unterstützung erheblich und verzögert die Sperrung betrügerisch manipulierter Konten.

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Erhebliche Unterschiede bei den Öffnungszeiten

Die Erreichbarkeit beschränkt sich bei weiten Teilen der Branche zudem auf sehr eingeschränkte Zeiträume. Einige Banken sind nur während der regulären Bürozeiten telefonisch erreichbar, was in Zeiten von Cyberkriminalität, die rund um die Uhr stattfindet, unzureichend ist. Besonders negativ auffällig ist die Walliser Kantonalbank. Diese ist lediglich von 9 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 Uhr telefonisch erreichbar. Außerhalb dieses kurzen Fensters steht der Kundschaft nur die technische Sperrfunktion über das E-Banking zur Verfügung, was bei bereits kompromittierten Zugängen oft nicht mehr funktioniert.

Der Digitalbank Revolut fällt sogar als Extrembeispiel auf. Das Unternehmen bietet keinerlei telefonische Unterstützung an. Notfälle müssen zwingend über die digitalen Kanäle der App verarbeitet werden. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, da digitale Kanäle selbst Ziel der Betrüger sein können und keine menschliche Intervention ermöglichen. Trotz dieser Kritik an der Branche sieht Richard Hess von der Schweizerischen Bankiervereinigung eine klare positive Entwicklung. Er betont, dass immer mehr Institute eine 24/7-Abdeckung aus einer Hand für Konto, Karten und Twint sicherstellen. Dieser Ausbau der Infrastruktur ist notwendig, um der steigenden Zahl digitaler Straftaten gerecht zu werden.

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Künstliche Intelligenz behindert oft den Kontakt

Der Versuch, bei schwierigen Instituten doch noch einen Menschen zu sprechen, scheitert häufig an der Technologie. Testanrufe zeigten, dass bei einigen Banken ein Chatbot oder ein Voicebot die Anrufe entgegennimmt. Auch nach mehreren Wiederholungen und expliziten Bitten um Weiterleitung gelang es nicht, mit einer echten Person zu sprechen. Das System scheiterte an der Erkennung der Notfallsituation. Das Unternehmen Revolut reagierte auf die Testergebnisse der journalistischen Untersuchung. Das Unternehmen erklärte, die gemachten Kontaktversuche zum Anlass zu nehmen, die Erkennung der Kundenanliegen durch den Voicebot weiter zu prüfen. Solche technischen Lücken können im Ernstfall jedoch nicht nachgeholt werden und unterstreichen die Notwendigkeit menschlicher Expertise.

Der Panik-Knopf bietet nur bedingten Schutz

Als universelle Lösung werben alle 20 untersuchten Banken mit einem sogenannten Panik-Knopf in ihrer Banking-App. Mit diesem Feature können Kunden ihre Karte selbstständig und sofort sperren, ohne das Personal der Bank anzurufen. Diese Funktion klingt auf den ersten Blick sehr praktisch und gibt Nutzern die direkte Kontrolle über ihr Vermögen. Der Haken an der Sache ist jedoch die Voraussetzung für die Nutzung: Der Kunde muss noch Zugriff auf die App haben.

Sobald Betrüger die Kontrolle über das Konto und die App übernommen haben, ist diese Funktion schlichtweg nutzlos. Der Zugang zur eigenen App wird von den Kriminellen versperrt oder manipuliert, sodass der Panik-Knopf nicht mehr betätigt werden kann. In einem solchen Fall ist eine direkte Telefonhotline mit einem Menschen unersetzbar. Die technische Selbstsperrung kann den Menschen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, solange noch keine volle Kompromittierung vorliegt. Kassensturz hat die 20 Banken darauf untersucht, wie gut sie im Notfall erreichbar sind. Das Fazit zeigt, dass Banken ihre Kunden bei der Sperrung unterschiedlich stark unterstützen, was die Dringlichkeit einer besseren Vernetzung und Kommunikation unterstreicht.