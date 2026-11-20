Eine Rankscan-Studie zeigt, dass 37 Prozent der KI-Shop-Links ins Ausland führen. Nur mit dem Suchbegriff 'Schweiz' sinkt dieser Anteil auf 32 Prozent, wobei Manor überraschend oft empfohlen wird.

Künstliche Intelligenz empfiehlt Online-Shops oft aus dem Ausland, anstatt lokale Anbieter zu bevorzugen. Eine neue Studie des Unternehmens Rankscan deckte auf, dass 37 Prozent aller Shop-Verweise in KI-Antworten zu ausländischen Websites führen. Diese Erkenntnis basiert auf der Auswertung von 2700 KI-Antworten zu Geschenkideen. Der Anteil ausländischer Links steigt sogar noch weiter an, wenn das KI-System Produktbilder vorschlägt: Hier verwiesen 57 Prozent der Links auf fremde Anbieter.

Hoher Auslandsanteil bei Produktlinks

Die Analyse zeigt ein deutliches Ungleichgewicht bei der Empfehlung lokaler Handelsplattformen. Bei den vorgeschlagenen Produktbildern fiel der Anteil ausländischer Links mit 57 Prozent noch höher aus als bei den reinen Textempfehlungen. Dies deutet darauf hin, dass Algorithmen beim visuellen Content stärker auf internationale Großhändler zurückgreifen. Die Studie untersucht somit kritisch, wie sehr die digitale Empfehlungsmaschinerie den lokalen Schweizer Markt vernachlässigt. Diese Verzerrung könnte für einheimische Händler erhebliche Nachteile bei der Sichtbarkeit bedeuten.

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Einfluss des Suchbegriffs Schweiz auf Ergebnisse

Dennoch lässt sich das Ergebnis durch eine gezielte Anpassung der Suchanfrage positiv beeinflussen. Wird das Wort 'Schweiz' ausdrücklich in die Anfrage aufgenommen, sinkt der Anteil ausländischer Shop-Verweise laut Studie von 45 auf 32 Prozent. Auch die Plattformen Temu und Shein werden in diesem Fall seltener vorgeschlagen. Ohne den Hinweis auf die Schweiz tauchen diese Anbieter in 20 Prozent der Antworten auf, mit dem Hinweis nur noch in zehn Prozent. Diese klare Differenz zeigt, dass die spezifische geografische Eingabe ein wirksames Mittel ist, um lokale Angebote priorisieren zu lassen.

Überraschende Präferenz für Manor und Galaxus

Bei den Schweizer Shops überrascht die hohe Nennung von Manor. Der Händler wird in 40 Prozent der Antworten genannt, was genau so häufig ist wie bei Galaxus. Dahinter folgen Interdiscount mit 20 Prozent und Media Markt mit 19 Prozent. Laut Rankscan wird Manor gemessen am Marktanteil rund zehnmal häufiger empfohlen, als zu erwarten wäre. Diese überproportionale Nennung hebt Manor deutlich von anderen Konkurrenten ab. Der Handel profitiert hier offensichtlich von einer starken Präsenz in den Trainingsdaten oder Algorithmen der untersuchten KI-Modelle.

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Abweichungen der KI-Tools untereinander

Auch die Wahl des KI-Tools spielt eine signifikante Rolle für die Art der Shop-Empfehlungen. Googles Gemini verweist in 26 Prozent der Fälle auf Amazon oder Ebay. Bei ChatGPT liegt der Anteil ausländischer Großanbieter mit zwölf Prozent deutlich niedriger. Für die Untersuchung stellte Rankscan 60 Fragen zu Geschenkideen an ChatGPT, Gemini, Perplexity und Claude. Die Tools wurden dabei jeweils mit aktivierter Websuche getestet, um reale Empfehlungen zu erfassen. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass keine einheitliche Logik bei der Auswahl der Handelspartner vorherrscht.

Weniger Nennung von Galaxus und Brack

Galaxus und Brack erscheinen in den Antworten seltener, als es ihre Stellung im Schweizer Onlinehandel vermuten liesse. Dies steht im Kontrast zur starken Empfehlung von Manor und zeigt, dass Marktanteile nicht automatisch zu einer höheren KI-Nennung führen. Die Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher Empfehlung wirft Fragen zur Transparenz der KI-Entscheidungen auf. Kunden, die gezielt nach diesen Anbietern suchen, müssen ggf. spezifischere Eingaben tätigen. Die Studie gibt damit einen Einblick in die oft intransparenten Entscheidungswege der Algorithmen. Lokale Händler müssen sich auf eine heterogene Reichweite in KI-Anfragen einstellen.