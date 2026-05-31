Studie: In der Antarktis führt mehr Nähe zu mehr Konflikten und Paranoia

Eine Forschungsarbeit der Universität Bern zeigt, dass in extremer Isolation mehr körperliche Nähe nicht zu besserem Zusammenhalt, sondern zu erhöhten Konflikten und paranoiden Gedanken führt. Selbst psychisch stabile Personen sind dagegen nicht gefeit. Die Ergebnisse haben Bedeutung für Langzeitmissionen im Weltraum.

Die Antarktis ist einer der extremsten Lebensräume der Erde. Während der zehnmonatigen Überwinterung auf der Forschungsstation Concordia sind die Crewmitglieder von Schnee und Eis umgeben und Hunderte Kilometer von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt.

Die Station, betrieben von Frankreich und Italien, ist seit 2005 durchgehend bewohnt und wird für geowissenschaftliche sowie biomedizinische Forschung genutzt. Für die durch die Universität Bern geleitete Studie nutzte man diese einzigartige Isolationssituation, um das soziale Miteinander unter solchen Extrembedingungen zu untersuchen. Ein Team von zwölf Personen durchlebte diese Zeit, während ihre Interaktionen und psychischen Zustände systematisch erfasst wurden. Die Ergebnisse widerlegten die Annahme, dass mehr Nähe automatisch zu besserem Teamzusammenhalt führt.

Stattdessen zeigte sich: Häufigere körperliche Nähe ging mit mehr Konflikten und dem Aufkommen paranoider Gedanken einher, selbst bei psychisch robusten Personen. Zudem spaltete sich die Gruppe im Laufe der Zeit entlang nationaler Linien. Diese Dynamik hat wichtige Implikationen für zukünftige Langzeitmissionen im Weltraum, da Concordia als irdisches Analogon für Bedingungen auf einer anderen Welt gilt. Die Erkenntnisse unterstreichen, wie anfällig menschliche Sozialsysteme unter Isolation sind und dass selbst streng ausgewählte Teams von solchen psychischen Effekten nicht verschont bleiben





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