Eine neue Studie des Kantonsspitals Graubünden zeigt, dass das Medikament Denosumab zur Behandlung von Knochenmetastasen nur noch alle zwölf Wochen statt monatlich gegeben werden kann - ohne Wirkverlust und mit erheblichen Einsparungen.

Der Onkologe Roger von Moos vom Kantonsspital Graubünden hat in einer bahnbrechenden Studie gezeigt, dass das Medikament Denosumab zur Behandlung von Knochenmetastasen deutlich seltener verabreicht werden kann, ohne dass die Wirksamkeit darunter leidet.

Diese Erkenntnisse, die auf dem weltweit wichtigsten Krebskongress in Chicago präsentiert wurden, haben großes Aufsehen in der medizinischen Fachwelt erregt. Bisher erhalten Patientinnen und Patienten mit Knochenmetastasen Denosumab als monatliche Injektion. Die neuen Daten legen jedoch nahe, dass eine Gabe alle zwölf Wochen - also drei Monate - ausreicht, um den gleichen therapeutischen Effekt zu erzielen.

Diese verlängerte Verabreichungsfrequenz bringt mehrere entscheidende Vorteile mit sich: Sie verringert die Anzahl der notwendigen Spitalbesuche erheblich, reduziert damit die Belastung für die Betroffenen und minimiert potenzielle Nebenwirkungen, die mit häufigen Injektionen einhergehen können. Für das Schweizer Gesundheitssystem bedeutet diese Neuerung eine beträchtliche Entlastung: Rund 5000 Patientinnen und Patienten müssten statt zwölf Mal nur noch viermal pro Jahr zur Behandlung ins Spital.

Gleichzeitig ergibt sich daraus ein geschätztes Einsparpotenzial von etwa 15 Millionen Schweizer Franken jährlich für die Krankenkassen und das Gesundheitsbudget. Die Grundlage dieser Empfehlung bildet eine umfassende, über zehn Jahre laufende Studie, an der 1380 Krebspatientinnen und -patienten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland beteiligt waren. Das Team um Roger von Moos verglich dabei die konventionelle monatliche Gabe von Denosumab mit dem neuen Dreimonatsintervall. Die Auswertung der Daten ergab keine nachteiligen Effekte durch die selteneren Injektionen.

Im Gegenteil: Patientinnen und Patienten, die nach dem verlängerten Schema behandelt wurden, berichteten sogar von einer geringeren Anzahl von Nebenwirkungen. Für den leitenden Onkologen ist die Schlussfolgerung daher klar: Diese optimierte Therapieform sollte zum neuen Standard in der Behandlung von Knochenmetastasen werden. Allein in der Schweiz könnte durch die Umstellung jährlich ein Betrag von rund 15 Millionen Franken eingespart werden, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung einzugehen. Die Studie wirft indessen auch übergeordnete, systemische Fragen zur Arzneimittelforschung und -anwendung auf.

Es bleibt unklar, wie viele andere Krebsmedikamente oderImmuntherapien möglicherweise ebenfalls häufiger als medizinisch notwendig verabreicht werden. Die Kosten für onkologische Medikamente und Immuntherapien beliefen sich 2024 in der Schweiz auf knapp drei Milliarden Franken. Ein zentrales Hindernis für solche Optimierungsstudien liegt in der Finanzierung: Die Pharmaindustrie hat wenig wirtschaftlichen Anreiz, Forschung zu unterstützen, die darauf abzielt, die Anwendungshäufigkeit ihrer teuren Produkte zu reduzieren.

Daher leidet die unabhängige, evidenzbasierte Forschung zur Medikamentenoptimierung unter chronischer Unterfinanzierung, während die Zahl der klinischen Studien in der Schweiz insgesamt stagniert. Gleichzeitig investiert China massiv in den Ausbau seiner Forschungskapazitäten. Vincent Gruntz, Chef des Instituts für... , warnt vor einer einseitigen Abhängigkeit von Studienresultaten aus Ländern wie China, da kulturelle und systematische Unterschiede die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf hiesige Patienten einschränken können.

Letztlich unterstreichen die Denosumab-Ergebnisse die Dringlichkeit, mehr Ressourcen in die 'Less-is-More'-Forschung zu lenken, um sowohl die Patientenversorgung zu verbessern als auch das Gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten





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