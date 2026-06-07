Studie: An diesen Flughäfen werden Anschlussflüge häufig verpasst

Eine Auswertung von Airhelp identifiziert europäische und internationale Flughäfen mit hohem Risiko, Anschlussflüge zu verpassen. Der Artikel erklärt den Score, nennt betroffene Airports und gibt Hinweise zu Passagierrechten bei verpassten Verbindungen.

Eine aktuelle Auswertung des Fluggastrechte -Portals Airhelp analysiert, an welchen Flughäfen weltweit Anschlussflüge besonders häufig verpasst werden. Die Studie zeigt, dass das Risiko stark vom jeweiligen Flughafen und der verfügbaren Umsteigezeit abhängt.

Für ihre Analyse entwickelte Airhelp einen Score von eins bis zehn, wobei ein niedrigerer Wert auf ein höheres Risiko hinweist, den Anschlussflug zu verpassen. Bemerkenswert ist, dass die Untersuchung sich auf Flughäfen in Europa, den USA, Kanada und Brasilien beschränkte und keine globale Abdeckung bietet. Zu den europäischen Drehkreuzen mit besonders niedrigen Werten - also hohem Risiko - gehören Frankfurt am Main, Madrid-Barajas, London Stansted, Paris Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol.

Diese Flughäfen sind als Umsteigehubs bekannt, doch offenbar führen dort lange Wege, hohe Auslastung oder unzuverlässige Anschlusszeiten zu häufigen Problemen. Die empfohlenen Mindestumsteigezeiten variieren je nach Flugtyp: Bei Inlandsflügen liegen sie zwischen 30 und 60 Minuten, bei Inlands- und Auslandsflügen zwischen 60 und 90 Minuten und für internationale Anschlussflüge können sie bis zu 120 Minuten betragen. Reisende sollten sich daher immer über die konkreten Empfehlungen für ihren Flughafen informieren.

Kommt es trotzdem zu einer verpassten Verbindung wegen einer Flugverspätung, haben Passagiere innerhalb der EU und auf vielen internationalen Strecken Ansprüche auf Entschädigung oder Betreuung. Die EU-Fluggastrechteverordnung sieht bei Verspätungen von mehr als drei Stunden am Endziel unter bestimmten Bedingungen Ausgleichszahlungen vor. Airlines sind zudem verpflichtet, für Verpflegung, Unterkunft und Transport zu sorgen, wenn ein längerer Aufenthalt unvermeidbar wird. Airhelp selbst bietet Dienstleistungen zur Durchsetzung solcher Rechte und verdient damit sein Geld.

Die Studienergebnisse unterstreichen, wie wichtig eine sorgfältige Reiseplanung ist - insbesondere bei Umstiegen auf stark frequentierten Drehkreuzen





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