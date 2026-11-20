Eine neue Studie zeigt, dass im Kanton Zürich auf Brachflächen von Industriegebieten bis zu 42000 Wohnungen entstehen könnten. Dies würde die aktuelle Wohnraumknappheit signifikant entschärfen, ohne Grünland zu beanspruchen. Die folgenden Abschnitte erläutern die Details, Stakeholder und konkreten Auswirkungen dieser Entwicklung.

Der Kanton Zürich steht vor einer massiven Wohnungsbauphase, um die steigende Nachfrage zu decken. Eine neue Studie der Immobilienexperten von Iazi und Consult offenbart ein riesiges, bisher ungenutztes Potenzial: Auf bestehenden Industrie- und Gewerbearealen könnten theoretisch knapp 42'000 neue Wohnungen entstehen. Diese Entwicklung wäre entscheidend, um die akute Wohnraumknappheit zu lindern, ohne dass dabei auch nur ein einziger Quadratmeter natürlicher Grünflächen überbaut werden müsste. Die Studie analysierte gezielt die freien Nebenflächen von Werkshallen und Bürogebäuden, die aktuell noch von Logistik und Produktion genutzt werden.

Umfang und Mechanismus der Wohnraumerschliessung

Die Analyse der Immobilienprofis von Iazi und Consult basiert auf der Auswertung von insgesamt 1245 Grundstücken in 115 Gemeinden des Kantons Zürich. Die Berechnungen zeigen, dass selbst bei konservativer Betrachtung der ungenutzten Teilflächen locker 16'000 neue Wohnungen Platz finden würden. Wenn die maximale bauliche Ausnutzung dieser Standorte konsequent umgesetzt würde, käme das Projekt sogar auf über 20'600 Wohnungen. Dieses Volumen reicht aus, um den gesamten quantitativen Wohnungsbedarf des Kantons für die nächsten neun Jahre auf einen Schlag zu decken. Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass keine neuen Siedlungsgebiete an der Peripherie erschlossen werden müssen. Die Infrastruktur wie Leitungen, Strassen und Anschlüsse ist an diesen Industriezonen bereits vollständig vorhanden, was die Erschliessungskosten im Vergleich zu Neubaugebieten deutlich senkt. Die bestehenden Betriebe, wie Schreinereien, Werkstätten oder Büros, müssten für diese Umnutzung nicht zwangsläufig abgerissen werden. Stattdessen könnten die Arealen intensiviert oder die nicht genutzten Zonen gezielt für den Wohnbau freigegeben werden, wodurch die städtische Struktur erhalten bleibt.

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Bekannte Projekte und Erfahrung der Hiag

Die strategische Nutzung von Industriebrachen und Gewerbearealen ist kein rein theoretisches Konstrukt, sondern wird bereits erfolgreich in der Praxis umgesetzt. Ein markantes Leuchtturmprojekt ist das Rhytech-Areal in Neuhausen am Rheinfall. Auf diesem historischen 26'000 Quadratmeter grossen Areal entstanden zwei markante Hochhäuser mit Höhen von 60 und 80 Metern, die heute insgesamt über 200 Wohnungen beherbergen. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist der Turm Alto in Zürich-Altstetten. Dort, wo sich einst ein grosser Autogaragen-Komplex befand, realisierte die Firma Hiag auf 24 Stockwerken 149 moderne Wohnungen. Die Hiag hat die Entwicklungschancen von solchen Industriearealen früh erkannt und sich darauf spezialisiert. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Holzhandel, ist heute aber einer der führenden Akteure bei der Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohnraum. Das Immobilienportfolio der Hiag umfasst aktuell 1,9 Millionen Quadratmeter Land, was einer Fläche von 266 Fussballfeldern entspricht. Der Gesamtwert dieses Portfolios beläuft sich auf 2 Milliarden Franken. Aktuell befinden sich beim Unternehmen rund 1000 Wohnungen in der Planungsphase. Im Bau oder teilweise bereits fertiggestellt ist zudem eine grosse Wohnüberbauung in Cham ZG mit 140 Miet- und Eigentumswohnungen. Weitere geplante Projekte stehen auf Arealen in Frauenfeld TG, Wetzikon ZH, Niederhasli ZH, Pratteln BL und einem weiteren Standort in Zürich-Altstetten.

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Regionale Verteilung und lokale Schwerpunkte

Neben dem baulichen Potenzial prüfte die Studie von Iazi zudem die räumliche Lage, die öffentliche Verkehrsanbindung sowie potenzielle Einschränkungen durch Verkehrslärm oder Gewässer. Auch der lokale spezifische Wohnraumbedarf in den verschiedenen Gemeinden wurde detailliert analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der zukünftige Bauboom regional sehr ungleich verteilt sein wird, was jedoch auch Chancen für die lokale Stadtentwicklung bietet. Besonders kräftig könnte die Dynamik in Winterthur ausfallen. Dort schlummern Potenzial für über 1170 neue Wohnungen an oft bestens erschlossenen Lagen. Auch in den Gemeinden Uster und Volketswil ist das Entwicklungspotenzial beachtlich. Die beiden Orte bringen es gemeinsam auf ein Potenzial von über 1500 weiteren Wohnungen. Im Furttal sowie im Unterland, das sich von Regensdorf bis Niederglatt erstreckt, liegt das verfügbare Potenzial sogar bei fast 1900 Wohnungen. Diese Konzentration zeigt, dass die Umnutzung von Industriearealen nicht nur in der Stadt Zürich, sondern in der gesamten Agglomeration eine relevante Strategie zur Entlastung des Wohnungsmarktes sein kann.

Konsequenzen für Wohnungsmarkt und Raumplanung

Die Notwendigkeit solcher massiven Massnahmen wird durch die aktuellen demografischen Zahlen unterstrichen. Im Jahr 2025 wuchs die Wohnbevölkerung des Kantons Zürich um 13'000 Personen. Der bestehende Wohnungsbau kann mit dieser Explosionsrate nicht Schritt halten. Jedes Jahr fehlt der Kantonsfläche unter dem Strich rund 2400 Wohnungen. Diese Diskrepanz führt dazu, dass Umzugswillige oft an endlosen Warteschlangen bei Wohnungsbesichtigungen verzweifeln und erfolgreiche Bewerber eine horrende Miete zahlen müssen. Die Studie der Immobilienprofis von Iazi und Consult liefert einen konkreten Ansatz, um diese Schere wieder zu verkleinern. Allerdings birgt die Umnutzung von Industriezonen für Wohnen auch Herausforderungen. Der grösste Hürdfaktor liegt in der aktuellen Raumplanung. Diese müsste neu gedacht und angepasst werden, um die bestehenden Gewerbezonen gezielt für Wohnzwecke zu öffnen. Nur durch eine solche planerische Flexibilität kann das in den Industriearealen schlummernde Potenzial von bis zu 42'000 Wohnungen realisiert werden. Die Existenz von Infrastrukturen und die Erfahrung von Unternehmen wie der Hiag zeigen, dass die technische Umsetzung machbar ist. Die politische und planerische Anpassung bleibt der entscheidende Hebel, um die Wohnraumflut im Kanton Zürich effektiv zu stoppen und die Versorgungssicherheit für die wachsende Bevölkerung langfristig zu garantieren.