Die schwarz-rote Koalition senkt ab 2027 die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß. Finanziert wird dies durch Mittel des EEG, um private Haushalte und Dienstleister zu entlasten.

Kanzler Friedrich Merz und die schwarz-rote Koalition in Deutschland haben eine deutliche Entlastung für Verbraucher und Wirtschaft angekündigt. Ab dem 1. Januar 2027 gilt für einen Zeitraum von zwölf Monaten die Stromsteuer auf dem europäischen Mindestniveau. Diese Maßnahme betrifft sowohl private Haushalte als auch zuvor benachteiligte Wirtschaftssektoren.

Entlastung ab 2027 für alle Verbraucher

Die Entscheidung der Koalitionsparteien Union und SPD stellt eine direkte Antwort auf versprochene Wahlkampfversprechen dar. Bisher profitierten nur das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft von niedrigeren Steuersätzen. Private Verbraucher und Dienstleistungsunternehmen blieben hiervon ausgeschlossen. Die aktuelle Einigung ändert diesen Status Quo grundlegend und setzt das europäische Minimum für ein Jahr fest.

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Gegenfinanzierung durch das EEG-System

Die Frage der Finanzierung wurde bis in die frühen Morgenstunden der vergangenen Mittwoch-Nacht intensiv verhandelt. Die schwarz-rote Regierung plant, die Steuerkürzung aus den verfügbaren Spielräumen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu finanzieren. Sollte sich im Verlauf des Haushaltsvollzugs herausstellen, dass diese Einsparungen nicht ausreichen, wird ein Maßnahmenpaket zur Beseitigung des unterjährigen Handlungsbedarfs beschlossen.

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Langfristige Pläne für Friedrich Merz

Die vorübergehende Senkung gilt als wichtiger Glaubwürdigkeitstest für Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Er hatte die Einführung der Steuerkürzung in den Tagen zuvor bereits öffentlich angekündigt und damit Druck auf die Verhandlungspartner ausgeübt. Die Koalition strebt explizit an, die reduzierte Besteuerung über den 31. Dezember 2027 hinaus fortzusetzen, um eine dauerhafte Entlastung zu gewährleisten.

Voraussetzungen für den Bundeshaushalt 2028

Damit die Stromsteuer nach dem Auslauf der Frist nicht wieder steigt, sind jedoch strenge Bedingungen geknüpft. Die dauerhafte Reduktion setzt voraus, dass bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 2028 eine nachhaltige Gegenfinanzierung sichergestellt ist. Nur wenn diese finanzielle Basis steht, wird die Politik die Steuerreform beibehalten. Merz betonte am Mittwochmorgen, dass man sein Versprechen erfüllt und Wort gehalten habe.