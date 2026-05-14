Stromausfälle in Kubas Osten: Regierung sieht US-Blockade vor, Russland liefert Hilfslieferung

Ein Zusammenbruch des Stromnetzes hat den Osten Kubas weitgehend lahmgelegt. In Havanna dauerten die Stromausfälle am Donnerstag teils rund um die Uhr an. Der staatliche Elektrizitätsverband erklärte am Donnerstag, der Zusammenbruch des Stromnetzes habe alle östlichen Provinzen von Guantánamo bis Ciego de Ávila vom Strom abgeschnitten. Einsatzkräfte arbeiteten an der. Wie lange dies dauern wird, blieb zunächst unklar. In Havanna, wo der Strom rationiert wird, hielten die Ausfälle am Donnerstag 24 Stunden an. Am Mittwochabend beobachteten AP-Journalisten, wie Bewohner zahlreicher Stadtviertel mit Töpfen und Pfannen Lärm machten und Mülltonnen anzündeten, um gegen die Stromausfälle zu protestieren. Stunden später erschien Energieminister Vicente de la O Levy im kubanischen Fernsehen und bezeichnete die Lage als kritisch. Kuba produziert kaum 40 Prozent des Kraftstoffs, den es benötigt, um seine Wirtschaft mit Energie zu versorgen. Nach einer ersten Hilfslieferung kündigte Russland an, Anfang April ein zweites Tankschiff nach Kuba zu schicken. Laut russischen Nachrichtenberichten verliess der Öltanker Russland im Januar, steckt aber seit Wochen an derselben Stelle im Atlantik fest. Stromausfälle kommen auf Kuba wegen der maroden Infrastruktur relativ häufig vor. Die Regierung in Havanna führt die Ausfälle jedoch auch auf eine US-Energieblockade zurück. US-Präsident Donald Trump drohte im Januar jedem Land Strafzölle an, das Öl an Kuba liefert oder verkauft.Die Missstände haben erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung, deren Alltag durch verkürzte Arbeitszeiten, fehlenden Strom zum Kochen und verdorbene Lebensmittel in funktionsuntüchtigen Kühlschränken stark beeinträchtigt wird. In einigen Fällen mussten Spitäler Operationen absagen.

Ein Zusammenbruch des Stromnetzes hat den Osten Kuba s weitgehend lahmgelegt. In Havanna dauerten die Stromausfälle am Donnerstag teils rund um die Uhr an. Der staatliche Elektrizitätsverband erklärte am Donnerstag, der Zusammenbruch des Stromnetzes habe alle östlichen Provinzen von Guantánamo bis Ciego de Ávila vom Strom abgeschnitten.

Einsatzkräfte arbeiteten an der. Wie lange dies dauern wird, blieb zunächst unklar. In Havanna, wo der Strom rationiert wird, hielten die Ausfälle am Donnerstag 24 Stunden an. Am Mittwochabend beobachteten AP-Journalisten, wie Bewohner zahlreicher Stadtviertel mit Töpfen und Pfannen Lärm machten und Mülltonnen anzündeten, um gegen die Stromausfälle zu protestieren.

Stunden später erschien Energieminister Vicente de la O Levy im kubanischen Fernsehen und bezeichnete die Lage als kritisch. Kuba produziert kaum 40 Prozent des Kraftstoffs, den es benötigt, um seine Wirtschaft mit Energie zu versorgen. Nach einer ersten Hilfslieferung kündigte Russland an, Anfang April ein zweites Tankschiff nach Kuba zu schicken. Laut russischen Nachrichtenberichten verliess der Öltanker Russland im Januar, steckt aber seit Wochen an derselben Stelle im Atlantik fest.

Stromausfälle kommen auf Kuba wegen der maroden Infrastruktur relativ häufig vor. Die Regierung in Havanna führt die Ausfälle jedoch auch auf eine US-Energieblockade zurück. US-Präsident Donald Trump drohte im Januar jedem Land Strafzölle an, das Öl an Kuba liefert oder verkauft. Die Missstände haben erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung, deren Alltag durch verkürzte Arbeitszeiten, fehlenden Strom zum Kochen und verdorbene Lebensmittel in funktionsuntüchtigen Kühlschränken stark beeinträchtigt wird. In einigen Fällen mussten Spitäler Operationen absagen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kuba Stromausfälle US-Blockade Russland Hilfslieferung Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yverdon-Re analyseren die Steamroller-Formel: Der Meister will am Donnerstag unbedingt gewinnenIm vierten und letzten Berner Derby der Saison treffen sich die Titelkandidaten Yverdon-Re und den FC Basel. Auch wenn die Oberländer zuletzt siegt, will der Meister unbedingt gewinnen. Diese Motivation erläutertYC von Vippert, Trainer des Yverdon-Re, am Tag darauf mit einem grossen Auftritt. (cozn)

Read more »

Havanna erlebt schwere Stromausfälle seit JahrzehntenDie Hauptstadt Havanna erlebt die schlimmsten Stromausfälle seit Jahrzehnten. Viele Stadtteile sind 20 bis 22 Stunden täglich ohne Strom, erklärte de la O. Die angespannte Lage verschärft die Spannungen in der ohnehin von Lebensmittel-, Treibstoff- und Medikamentenknappheit geplagten Stadt.

Read more »

Stromausfälle in Kubas Osten: Regierung sieht US-Blockade vor, Russland liefert HilfslieferungEin Zusammenbruch des Stromnetzes hat den Osten Kubas weitgehend lahmgelegt. In Havanna dauerten die Stromausfälle am Donnerstag teils rund um die Uhr an. Der staatliche Elektrizitätsverband erklärte am Donnerstag, der Zusammenbruch des Stromnetzes habe alle östlichen Provinzen von Guantánamo bis Ciego de Ávila vom Strom abgeschnitten. Einsatzkräfte arbeiteten an der. Wie lange dies dauern wird, blieb zunächst unklar. In Havanna, wo der Strom rationiert wird, hielten die Ausfälle am Donnerstag 24 Stunden an. Am Mittwochabend beobachteten AP-Journalisten, wie Bewohner zahlreicher Stadtviertel mit Töpfen und Pfannen Lärm machten und Mülltonnen anzündeten, um gegen die Stromausfälle zu protestieren. Stunden später erschien Energieminister Vicente de la O Levy im kubanischen Fernsehen und bezeichnete die Lage als kritisch. Kuba produziert kaum 40 Prozent des Kraftstoffs, den es benötigt, um seine Wirtschaft mit Energie zu versorgen. Nach einer ersten Hilfslieferung kündigte Russland an, Anfang April ein zweites Tankschiff nach Kuba zu schicken. Laut russischen Nachrichtenberichten verliess der Öltanker Russland im Januar, steckt aber seit Wochen an derselben Stelle im Atlantik fest. Stromausfälle kommen auf Kuba wegen der maroden Infrastruktur relativ häufig vor. Die Regierung in Havanna führt die Ausfälle jedoch auch auf eine US-Energieblockade zurück. US-Präsident Donald Trump drohte im Januar jedem Land Strafzölle an, das Öl an Kuba liefert oder verkauft.Die Missstände haben erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung, deren Alltag durch verkürzte Arbeitszeiten, fehlenden Strom zum Kochen und verdorbene Lebensmittel in funktionsuntüchtigen Kühlschränken stark beeinträchtigt wird. In einigen Fällen mussten Spitäler Operationen absagen.

Read more »

Stromausfall in Kubas Osten: Teilweise rund um die Uhr ankommene ProblemeEin Zusammenbruch des Stromnetzes hat den Osten Kubas weitgehend lahmgelegt. In Havanna dauerten die Stromausfälle am Donnerstag teils rund um die Uhr an.

Read more »