Stricter rules for children in German swimming pools due to safety concerns

In response to increasing safety concerns, German swimming pools are implementing stricter rules for children. A swimming pool in North Rhine-Westphalia now requires children under 16 to enter the pool only if they have the Bronze swimming badge or are accompanied by a suitable adult. The 'Seepferdchen' (Seahorse) badge, which is often mistaken for a swimming badge, is not sufficient to ensure children are safe swimmers. Parents are urged to ensure their children have the necessary swimming skills before allowing them to swim unsupervised.

In deutschen Freibädern gelten gemäss der 'Bild' zunehmend strengere Vorschriften für Kinder – weil immer mehr Badegäste nicht sicher schwimmen können. Ein Freibad im nordrhein-westfälischen Verl lässt Kinder unter 16 Jahren neu nur noch ins Bad, wenn sie mindestens das Schwimmabzeichen Bronze besitzen oder von einer geeigneten Begleitperson begleitet werden.

'Seepferdchen reicht nicht' Laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) seien in Deutschland 2025 mindestens 393 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Besonders betroffen seien Kinder – Studien zeigen, dass rund 20 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen in Deutschland nicht schwimmen können. Dazu komme, dass viele Eltern ihre Kinder überschätzten: Zwar geben laut einer repräsentativen Umfrage 57 Prozent der Eltern an, ihre Kinder seien sichere Schwimmer – tatsächlich ist man das laut DLRG aber erst, wenn man das Bronze-Abzeichen ('Freischwimmer') bestanden hat.

Genau dieses Abzeichen wird in Verl nun vorausgesetzt.

'Mütter und Väter sind oft der Meinung, ihr Kind könne schwimmen, wenn es das Seepferdchen hat', sagt Christian Landsberg, Ausbildungsleiter der DLRG gegenüber der 'Bild'. Das Seepferdchen-Abzeichen genügt laut der Organisation aber nicht, um Kinder als sichere Schwimmer einzustufen. Bademeister schlagen Alarm Mitarbeitende vieler Schwimmbäder beklagen seit Jahren, dass Eltern ihre Kinder zu wenig beaufsichtigen. Oft seien Erwachsene durch Smartphones abgelenkt oder würden die Verantwortung an das Badepersonal delegieren.

Neben dem Freibad in Verl haben auch Schwimmbäder in Hagen und Berkum strengere Zutrittsregeln eingeführt. Immerhin: Das Freibad in Verl bietet Kindern an, die Bronze-Prüfung kostenlos abzulegen. Damit soll die Sicherheit erhöht und gleichzeitig die Schwimmfähigkeit gefördert werden





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