Strengere Regeln für UBS: Drohen Tausende Stellenverluste?

Der Bundesrat plant verschärfte Eigenkapitalvorschriften für die UBS, um eine neue Bankenkrise zu verhindern. Der Bankpersonalverband befürchtet massive Stellenstreichungen als Folge.

Der Schweiz er Bundesrat plant, die Eigenkapitalvorschriften für die UBS deutlich zu verschärfen, um eine erneute Bankenkrise abzuwenden. Dieser Schritt, oft als «Lex UBS » bezeichnet, stößt jedoch auf Widerstand, insbesondere hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf die Belegschaft der Bank.

Natalia Ferrara, Vizepräsidentin des Schweizerischen Bankpersonalverbands, äußert große Besorgnis über die Möglichkeit massiver Stellenstreichungen, sollte die UBS aufgrund der strengeren Regulierung gezwungen sein, zusätzliche Einsparungen vorzunehmen. Die Bank plant ohnehin einen Personalabbau, der sowohl auf die Übernahme der Credit Suisse als auch auf die fortschreitende Digitalisierung zurückzuführen ist. Ferrara warnt davor, dass die «Lex UBS» diese Situation noch verschärfen könnte, und befürchtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hauptlast der Maßnahmen tragen müssten.

Ferraras Argumentation basiert auf der Annahme, dass die UBS, im Falle einer Anordnung des Bundes, zusätzliche Milliarden an Kapital als Sicherheitspolster vorhalten müsste, dies zwangsläufig auf Kosten der Belegschaft geschehen würde. Sie betont, dass die Mitarbeiter die Zeche zahlen würden und der Bundesratsvorschlag in dieser Form abgelehnt werden sollte. Der Gesetzesvorschlag befindet sich derzeit im parlamentarischen Prozess, weshalb der Bankpersonalverband aktiv die Öffentlichkeit sucht und versucht, die Meinungsbildung im National- und Ständerat zu beeinflussen.

Ferrara appelliert an die Parlamentarier, alternative Optionen zu prüfen und die umfassenden Folgen der Regulierung zu berücksichtigen, insbesondere die Auswirkungen auf die betroffenen Personen und Familien, die einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand des Landes leisten. Die genaue Anzahl der gefährdeten Arbeitsplätze ist schwer zu beziffern, doch Ferrara schätzt, dass im Extremfall, sollte die UBS ihren Hauptsitz ins Ausland verlegen, bis zu 10.000 Schweizer Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Aktuell beschäftigt die UBS rund 33.000 Mitarbeiter in der Schweiz.

Die Frage, wie viele Stellen tatsächlich betroffen sein könnten, bleibt also offen und hängt stark von der konkreten Ausgestaltung der Regulierung ab. Die UBS selbst äußert sich derzeit nicht direkt zu den Personalfragen.

Allerdings hat das Institut kürzlich eine Studie beim Wirtschaftsforschungs­institut BAK Economics in Auftrag gegeben, die die volkswirtschaftlichen Folgen der «Lex UBS» untersucht. Studienautor Claude Maurer bestätigt, dass das Risiko eines zusätzlichen Stellenabbaus real ist. Er betont, dass zwar alle einen erneuten Fall Credit Suisse verhindern wollen, man sich aber bewusst sein müsse, dass Regulierung immer auch Kosten verursacht. Die Studie konzentrierte sich nicht auf die genaue Anzahl der potenziell betroffenen Stellen.

Der Bundesrat und die Nationalbank argumentieren, dass die UBS die Mehrkosten auf die Kundschaft im Ausland überwälzen könnte, wodurch das Geschäft im Inland nicht beeinträchtigt würde. Allerdings äußert sich der Bund nicht dazu, welche konkreten Auswirkungen die Regulierung auf die Angestellten in der Schweiz haben könnte. Diese Informationslücke verstärkt die Besorgnis des Bankpersonalverbands und unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden und transparenten Diskussion über die Folgen der «Lex UBS» für die Schweizer Wirtschaft und die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Debatte verdeutlicht den komplexen Abwägungsprozess zwischen finanzieller Stabilität und sozialer Verantwortung, der bei der Gestaltung von Regulierungsmaßnahmen im Bankensektor erforderlich ist. Es bleibt abzuwarten, wie das Parlament den Vorschlag des Bundesrats bewerten und welche Kompromisse gefunden werden können, um sowohl die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten als auch die negativen Auswirkungen auf die Belegschaft zu minimieren





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