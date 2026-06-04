Strengelbach verabschiedet umfassende Immobilienstrategie für die Zukunft

Der Gemeinderat Strengelbach hat eine strategische Planung für den Umgang mit seinen rund 20 Liegenschaften beschlossen. Die Strategie basiert auf einer Analyse des Zustands, des Raumbedarfs und der Nutzungsoptimierung bis 2040.

Der Gemeinderat von Strengelbach hat eine umfassende Immobilienstrategie verabschiedet, die den zukünftigen Umgang mit rund 20 gemeindeeigenen Liegenschaften regelt. Die Strategie wurde am 18. Mai 2026 beschlossen und basiert auf einer detaillierten Analysephase, die bereits 2023 mit einer Zustandserfassung aller Gebäude begann.

In den folgenden Schritten wurden Bevölkerungsprognosen und -befragungen durchgeführt, um den Raumbedarf für öffentliche Dienste, Schulen, Kultur und Vereine zu ermitteln. Die Bilanzierung ergab, dass Strengelbach trotz des erwarteten Bevölkerungswachstums bis 2040 ausreichend Raum zur Verfügung hat. Dennoch besteht Handlungsbedarf, da viele Gebäude sanierungsbedürftig oder für ihre aktuelle Nutzung nicht optimal geeignet sind. Die Gesamtstrategie zielt auf eine gezielte Optimierung und effizientere Nutzung des Gebäudebestands ab.

Kernstück ist das Richtraumprogramm, das der Gemeinderat Ende 2025 verabschiedet hat. Seit Januar 2026 wurden in einer dritten Phase konkrete Strategievarianten für jedes Gebäude entwickelt und unter Einbeziehung von Rückmeldungen der Schulen, Vereine und der Bevölkerung abgewogen. Beispielsweise sollen alle Schulräume am Standort Neumatt gebündelt werden, während das Schulhaus Kreuzplatz mit Bibliothek, Sitzungszimmer und Musikräumen neu belebt wird.

Für das Alte Gemeindehaus und die Doppelturnhalle, die in schlechtem Zustand und unternutzt sind, soll eine Machbarkeitsstudie klären, ob ein Umbau oder Neubau sinnvoller ist. Künftig sollen dort ein Gemeindesaal mit Bühne und Gastroküche sowie Schulnutzungen untergebracht werden. Die Erwerbsstrategie regelt den möglichen Kauf strategisch bedeutsamer Liegenschaften im Sinne einer aktiven Bodenpolitik. In der vierten und letzten Phase wird über den Sommer der Massnahmen- und Investitionsplan erarbeitet, der bauliche Massnahmen mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde abstimmt.

Die gesamte Immobilienstrategie wird am 1. September 2026 an einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. Vorab erhalten alle Haushalte einen Informationsflyer, der den umfassenden Gesamtbericht kurz zusammenfasst. Diese Strategie stellt einen wichtigen Schritt für die zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde dar und schafft Klarheit über die langfristige Nutzung und Finanzierung der öffentlichen Liegenschaften





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