Streit zwischen Trainer Jan Cadieux und Petter Thoresen nach Halbfinal-Sieg der Schweiz

Der Nati-Trainer Jan Cadieux und der norwegische Trainer Petter Thoresen gerieten lautstark aneinander nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Ursache für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe.

Nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft wird es auf den Trainerbänken laut. Jan Cadieux erklärt die unerwartete Eskalation. Die Schweiz er Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Samstagnachmittag in Zürich das Final-Ticket gesichert.

Die Nati gewann mit 6:0 gegen Norwegen und holt damit zum dritten Mal in Folge mindestens Silber. Der Finalgegner, Norwegen, geriet lautstark mit dem Nati-Trainer Jan Cadieux aneinander. Am Ende dürfte es Cadieux nicht wirklich berühren: Seine Mannschaft kann sich im Vergleich zum Finalgegner ein paar Stunden länger erholen. Die Nati läuft im Endspiel am Sonntagabend in Bestbesetzung auf.

Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander. Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen. Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten.

Da war die Partie schon längst entschieden. Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Die Nati-Trainer Jan Cadieux hat sich mit dem norwegischen Pendant, Petter Thoresen, lautstark auseinandergesetzt. Der Streit zwischen den beiden Trainern ist nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft aufgetaucht.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Samstagnachmittag in Zürich das Final-Ticket gesichert. Die Nati gewann mit 6:0 gegen Norwegen und holt damit zum dritten Mal in Folge mindestens Silber. Der Finalgegner, Norwegen, geriet lautstark mit dem Nati-Trainer Jan Cadieux aneinander. Am Ende dürfte es Cadieux nicht wirklich berühren: Seine Mannschaft kann sich im Vergleich zum Finalgegner ein paar Stunden länger erholen.

Die Nati läuft im Endspiel am Sonntagabend in Bestbesetzung auf. Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander. Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen.

Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden. Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Die Ursache für den Streit zwischen den beiden Trainern ist nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft aufgetaucht.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Samstagnachmittag in Zürich das Final-Ticket gesichert. Die Nati gewann mit 6:0 gegen Norwegen und holt damit zum dritten Mal in Folge mindestens Silber. Der Finalgegner, Norwegen, geriet lautstark mit dem Nati-Trainer Jan Cadieux aneinander. Am Ende dürfte es Cadieux nicht wirklich berühren: Seine Mannschaft kann sich im Vergleich zum Finalgegner ein paar Stunden länger erholen.

Die Nati läuft im Endspiel am Sonntagabend in Bestbesetzung auf. Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander. Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen.

Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden. Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander.

Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen. Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden.

Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Die Ursache für den Streit zwischen den beiden Trainern ist nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft aufgetaucht. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Samstagnachmittag in Zürich das Final-Ticket gesichert. Die Nati gewann mit 6:0 gegen Norwegen und holt damit zum dritten Mal in Folge mindestens Silber.

Der Finalgegner, Norwegen, geriet lautstark mit dem Nati-Trainer Jan Cadieux aneinander. Am Ende dürfte es Cadieux nicht wirklich berühren: Seine Mannschaft kann sich im Vergleich zum Finalgegner ein paar Stunden länger erholen. Die Nati läuft im Endspiel am Sonntagabend in Bestbesetzung auf. Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander.

Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen. Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden.

Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Der norwegische Trainer Petter Thoresen und Cadieux gerieten lautstark aneinander. Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen.

Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden. Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe. Die Ursache für den Streit zwischen den beiden Trainern ist nach dem Halbfinal-Sieg der Schweiz über Norwegen an der Eishockey-Weltmeisterschaft aufgetaucht.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich am Samstagnachmittag in Zürich das Final-Ticket gesichert. Die Nati gewann mit 6:0 gegen Norwegen und holt damit zum dritten Mal in Folge mindestens Silber. Der Finalgegner, Norwegen, geriet lautstark mit dem Nati-Trainer Jan Cadieux aneinander. Am Ende dürfte es Cadieux nicht wirklich berühren: Seine Mannschaft kann sich im Vergleich zum Finalgegner ein paar Stunden länger erholen.

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Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu erkennen, wenngleich auch die Spieler-Gemüter auf dem Eis erhitzt waren. Cadieux erklärt später den Zoff mit seinem norwegischen Amtskollegen. Anlass für den Streit war das ruppige Auftreten der Norweger in den Schlussminuten. Da war die Partie schon längst entschieden.

Cadieux hat zu diesem Verhalten eine klare Meinung: Das ist kein Respekt, und ich habe ihm gesagt, was ich darüber gedacht habe





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