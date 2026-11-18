Die Sotomo-Studie zur Schweizer Luftfahrt löst Konflikte zwischen Weltoffenes Zürich und Fair in Air aus. Während die eine Gruppe die Nachtruhe-Strengung bestätigt, kritisiert die andere die einseitige Auslegung der Ergebnisse und die Gesundheitsfolgen von Fluglärm.

Ein intensiver inhaltlicher Disput entbrannte in der Schweizer Luftfahrtbranche infolge der Veröffentlichung einer aktuellen Studie des Forschungsinstituts Sotomo. Die Untersuchung, die im April des laufenden Jahres vorgestellt wurde, liefert aktuelle Daten zur Akzeptanz der Schweizer Luftfahrt und deren Umweltauswirkungen. Zwei截然 opposierende Interessengruppen, das Komitee Weltoffenes Zürich und der Verein Fair in Air, werten die gleichen empirischen Befunde jedoch diametral unterschiedlich aus, was die Deutungshoheit über die geltenden Bestimmungen zur Nachtruhe am Standort Zürich betrifft.

Ergebnisse der Sotomo-Befragung zur Luftfahrtakzeptanz

Die zugrunde liegende Erhebung wurde im Auftrag von Aviationsuisse durchgeführt und umfasste eine Stichprobe von 3734 befragten Personen aus der gesamten Schweiz. Die quantitativen Ergebnisse zeigen eine überwiegend positive Grundstimmung gegenüber der Branche: 67 Prozent der Befragten betrachten die Schweizer Luftfahrt als eine Chance für das Land, während 80 Prozent sie für die wirtschaftliche Entwicklung als wichtig einstufen. Diese hohen Zustimmungswerte bilden den statistischen Rahmen, auf den sich nun beide Lager in der öffentlichen Debatte stützen, wobei die Interpretation der spezifischen Fragen zur Nachtflugregelung im Fokus der Kontroverse steht.

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Deutung der geltenden Nachtflugbeschränkungen

Am Flughafen Zürich endet der reguläre Flugbetrieb planmäßig um 23 Uhr. In der Folge dürfen Verspätungen bis 23.30 Uhr abgewickelt werden, ehe strikte Nachtruhe bis 6 Uhr morgens gilt, für die dann Ausnahmebewilligungen erforderlich sind. Gemäß der Studie schätzen schweizweit 57 Prozent der Bevölkerung die bestehenden Einschränkungen als genau richtig ein, während 22 Prozent sie als zu strikt empfinden. Daraus leitet das Komitee Weltoffenes Zürich ab, dass 79 Prozent der Befragten keinen Bedarf für eine Verschärfung der Regeln sehen.

In der direkten Flughafenregion Zürich teilen 49 Prozent die Ansicht, dass die aktuelle Nachtruhe angemessen ist, und 26 Prozent bewerten sie als zu strikt, während 25 Prozent sie als zu locker empfinden. Das Komitee nutzt diese Zahlen als Rückendeckung für die aktuellen Strukturen und betont, dass in der Region kein Wunsch nach härteren Auflagen erkennbar sei. Die Daten sollen damit belegen, dass die aktuelle Balance zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Ruhebedürfnissen von der Mehrheit der Bevölkerung getragen wird.

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Kritik von Fair in Air an der Lobby-Interpretation

Urs Dietschi, Vizepräsident von Fair in Air, reagiert scharf auf diese Schlussfolgerung und wirft der Luftfahrtbranche eine einseitige und irreführende Auslegung vor. Er betont, dass die Umfrage nicht abfrage, ob die Bevölkerung die tatsächlichen Betriebszeiten am Zürich-Flughafen gutheißt, sondern lediglich die generelle Zustimmung zum Betriebsende um 23 Uhr. Da es in den letzten Monaten kaum eine Nacht ohne Flüge nach 23 Uhr gegeben habe, sei die aktuelle Praxis weit von der idealen 23-Uhr-Grenze entfernt.

Dietschi argumentiert, dass die Luftfahrtlobby die Einhaltung der bestehenden 23-Uhr-Regelung fälschlicherweise als eine Verschärfung darstelle, um daraus eine pauschale Zustimmung zu Nachtflügen nach 23 Uhr abzuleiten. Dies sei widersinnig und unhaltbar, da der Slot für den Verspätungsabbau schamlos missbraucht werde. Der Verein sieht in der Argumentation der Industrie einen Versuch, die strikte Nachtruhe zu unterlaufen, indem man theoretische Grenzwerte mit der praktischen Realität verwechselt.

Wahrnehmung von Lärm versus gesundheitliche Risiken

Zusätzlich zur Diskussion um die Betriebszeiten geht es um die subjektive und objektive Wahrnehmung von Fluglärm. In der Flughafenregion Zürich fühlen sich 66 Prozent der Befragten durch Fluglärm am Wohnort eher nicht oder gar nicht belastet. 34 Prozent empfinden ihn als Belastung, wobei acht Prozent diese als sehr stark einstufen. Das Komitee Weltoffenes Zürich unterstreicht zudem die positiven Standortqualitäten: 91 Prozent bewerten die Verkehrsanbindung positiv, 85 Prozent das Dienstleistungsangebot und 73 Prozent die Arbeitsplätze.

Demgegenüber hält Fair in Air fest, dass die subjektive Unempfindlichkeit der Befragten nicht mit der tatsächlichen gesundheitlichen Wirkung von Fluglärm gleichgesetzt werden darf. Selbst wenn sich Menschen nicht stark gestört fühlen, könne Lärm Stressreaktionen auslösen und den Schlaf beeinträchtigen. Langfristig bestehe ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch die chronische Belastung. Dietschi kritisiert die Haltung der Industrie als so tun, als sei Fluglärm gesundheitlich unproblematisch, solange sich eine Mehrheit nicht öffentlich beschwert.

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Methodische Einwände und Ausblick auf die Betriebszeiten

Der Verein Fair in Air stellt zudem die methodische Grundlage der Studie infrage. Von den insgesamt 3734 Befragten lebten lediglich 673 Personen in der Flughafenregion Zürich. Die Befragung erfolgte über Online-Panels, bei denen sich Teilnehmende selbst anmelden, was zu einer Selbstselektion führen kann. Sotomo weist selbst auf diese möglichen Verzerrungen hin und gewichtet die Daten nach Geschlecht, Alter, Bildung, politischer Orientierung sowie Sprach- und Flughafenregion, um die Repräsentativität der Gesamtstichprobe sicherzustellen.

Fair in Air kritisiert, dass diese Korrektur nicht ausreiche, um die Meinung der direkt Betroffenen präzise abzubilden. Bei weiteren Fragen zu den Betriebszeiten zeigt die Studie ein differenziertes Bild, da eine generelle Ausweitung der Betriebszeiten bei steigender Nachfrage keine Mehrheit in der Bevölkerung findet. Die Kontroverse zeigt, dass statistische Daten allein nicht ausreichen, um komplexe gesellschaftliche Abwägungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und Lebensqualität zu lösen.