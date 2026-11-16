Der Synchronsprecher Peter Flechtner klagt die Smile Versicherung an, seine Stimme illegal per KI in Werbung genutzt zu haben. Der Versorger bestreitet Vorwürfe.

Der deutsche Synchronsprecher Peter Flechtner hat juristische Schritte gegen die Schweizer Smile Versicherung angekündigt. Der Vorwurf lautet, dass das Unternehmen ohne Zustimmung und Vergütung eine künstliche Intelligenz zur Nachahmung seiner Stimme in Werbekampagnen eingesetzt hat. Flechtner sieht sein Persönlichkeitsrecht verletzt und fordert eine klare Abstellung der Nutzung sowie Entschädigung.

Kritik an unklarer KI-Nutzung durch Versicherung

Die Kontroverse begann, als Kollegen und Fans in sozialen Medien auf eine Werbekampagne der Smile Versicherung aufmerksam wurden. Die dort eingesetzte KI-Stimme wurde von vielen als fast identisch mit der markanten Stimme von Peter Flechtner wahrgenommen. Flechtner ist international bekannt als deutsche Stimme von Ben Affleck und David Harbour aus der Serie "Stranger Things". Seine Synchronsprecher-Kollege Sven Plate kritisierte den Vorgang öffentlich auf Instagram. Er betonte, dass die Ähnlichkeit unverkennbar sei und stellte die Frage, warum das Unternehmen nicht einfach direkt mit Flechtner in Kontakt getreten sei, um eine Lizenz zu erwerben.

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Flechtner äußerte sich daraufhin auf seinem Instagram-Profil. Er kritisierte, dass die Versicherung offensichtlich Kosten sparen wollte, indem sie auf seine Stimme zurückgriff, ohne ihn zu bezahlen. Gleichzeitig berichtete er, dass er von Smile auf Social Media eingeschränkt wurde. Seine eigenen Kommentare unter dem entsprechenden Beitrag seien für andere Nutzer nicht mehr sichtbar gewesen. Dieser Vorwurf der Zensur verschärfte die öffentliche Debatte zusätzlich, da Flechtner seine Community um Unterstützung im Kampf gegen die illegale Nutzung der KI-Stimme bat.

Smile Versicherer bestreitet direkte Verantwortung

Die Smile Versicherung reagierte mit einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenplattform 20 Minuten. Das Unternehmen räumte ein, dass für die Kampagne eine KI-generierte Stimme verwendet wurde. Diese stamme jedoch aus der professionellen "Voice-Library" des US-Anbieters Elevenlabs. Smile betonte, dass weder das Versicherungsunternehmen noch die beauftragte Social-Media-Agentur die Stimme von Peter Flechtner selbst nachgebildet haben. Man habe weder Trainingsdaten noch Stimmproben oder ein spezifisches Voice-Modell von ihm verwendet oder zur Verfügung gestellt.

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Das Unternehmen wies den Vorwurf der illegalen Nachbildung zurück. Stattdessen gab man an, dass die Agentur die verwendete Stimme im Rahmen einer bestehenden Nutzungslizenz bei Elevenlabs erworben habe. Um die Lage vollständig zu klären, habe man mit dem Synchronsprecher Kontakt aufgenommen. Zudem habe Smile bei Elevenlabs eine offizielle Prüfung der Herkunft sowie der Nutzungsrechte der verwendeten Stimme angefordert. Das Unternehmen versicherte, dass jede Nutzung einer Stimme nur mit klarer Zustimmung und fairer Vergütung geschehen dürfe.

Synchronsprecher entdeckt weitere Fälle von KI-Missbrauch

Trotz der Stellungnahme bleibt die Lage für Peter Flechtner angespannt. Er hat mittlerweile weitere Werbevideos gefunden, in denen ebenfalls eine KI-generierte Stimme zum Einsatz kommt, die seiner Stimme stark ähnelt. In einer Instagram-Story schrieb er, es sei unglaublich, dass Elevenlabs seine KI-Stimme fleißig verkaufe, und zwar ohne sein Wissen oder eine dafür vorgesehene Vergütung. Auch wenn die Tonhöhe der Stimme in den Clips teilweise gesenkt (runtergepitcht) wurde, erkanne man ihn laut ihm dennoch eindeutig.

Flechtner deutete an, dass der Konflikt noch nicht abgeschlossen ist. "Das wird ein langer Kampf", schrieb er. Die Smile Versicherung hat die betroffenen Videos vorsorglich archiviert. Dies geschehe, um den Sachverhalt sorgfältig klären zu können. regarding the allegations of censorship, Smile dementierte die gezielte Einschränkung kritischer Kommentare. Man habe lediglich einzelne Beiträge im Rahmen der üblichen Moderation ausgeblendet, wenn diese beleidigende Inhalte enthielten. Ob ein Beitrag kritisch sei, spiele bei dieser Maßnahme keine Rolle.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die rechtlichen Grauzonen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Marketing. Während Unternehmen auf digitale Werkzeuge zurückgreifen, um Kosten zu senken und Inhalte schneller zu produzieren, fordern Kreative und Künstler den Schutz ihrer individuellen Merkmale. Die Auseinandersetzung zwischen Peter Flechtner und der Smile Versicherung zeigt, wie sensibel das Thema Stimmrecht im digitalen Zeitalter ist. Weitere Entwicklungen in diesem Rechtsstreit sind zu erwarten, da der Synchronsprecher seine juristischen Schritte nicht aufgeschoben hat.