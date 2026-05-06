Streit um den Bahnausbau in Basel: Das Komitee 'Herzstück Nein' mobilisiert gegen Tunnelprojekt

Am 14. Juni entscheidet das Basler Stimmvolk über die Finanzierung von Planungsarbeiten für das sogenannte Herzstück. Kritiker warnen vor technischen Fehlplanungen und finanziellen Risiken.

In der Stadt Basel bahnt sich eine politische Auseinandersetzung an, die das Gesicht des städtischen Verkehrsnetzes nachhaltig beeinflussen könnte. Im Zentrum des Streits steht das Projekt ' Herzstück ', ein ambitionierter Plan für einen Bahntunnel, der den Bahnhof SBB mit dem Badischen Bahnhof verbinden soll.

Am 14. Juni wird das Basler Stimmvolk an die Urnen gerufen, um über die Bereitstellung weiterer Planungsgelder zu entscheiden. Das überparteiliche Komitee 'Herzstück Nein' hat bereits seine Argumente in einer medialen Präsentation im Hotel Victoria dargelegt und lässt keinen Zweifel daran, dass es das gesamte Vorhaben für gescheitert hält. Die Sprecher des Komitees, darunter der ehemalige Grossratspräsident Bruno Mazzotti, der pensionierte Verkehrsplaner Paul Stopper sowie der Koordinator Edwin Tschopp, nutzen eine scharfe Rhetorik.

Sie sprechen von einem 'Geknorze' und einem 'Gewürge' sowie von 'astronomischen Kosten' und 'gigantischen Schulden'. Besonders kritisiert wird, dass bereits rund 150 Millionen Franken für ein Projekt ausgegeben worden seien, das sie als 'Gespenst' bezeichnen, da bisher keine konkreten Ergebnisse vorlägen. Ein zentraler Punkt des Referendums ist die finanzielle Dimension des aktuellen Grossratsbeschlusses vom 7. Januar.

Das Kantonsparlament hat insgesamt 3,6 Millionen Franken für weitere Arbeiten und den Bahnknoten Basel bewilligt. Das Komitee 'Herzstück Nein' macht jedoch deutlich, dass es sich insbesondere gegen den Teilbetrag von 850'000 Franken richtet, der für Lobbying-Massnahmen vorgesehen ist. Während das Komitee betont, grundsätzlich nicht gegen einen allgemeinen Bahnausbau in der Region Basel zu sein, sehen die Mitglieder in der aktuellen Vorlage eine bewusste Vermischung verschiedener finanzieller Geschäfte. Bruno Mazzotti vermutet hier eine strategische Absicht hinter der Gestaltung des Beschlusses.

Dennoch sieht Edwin Tschopp in dem Referendum eine einmalige Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger von Basel-Stadt, ihre Meinung zum Projekt Herzstück zum ersten Mal direkt äussern zu können. Ein Nein an der Urne würde aus Sicht des Komitees als klares Signal gewertet werden, dass alle Planungen für diesen spezifischen Tunnel unverzüglich gestoppt werden müssen. Besonderes Gewicht verleiht das Komitee den technischen Bedenken, für die es Paul Stopper hinzugezogen hat.

Stopper, ein pensionierter ETH-Ingenieur und Mitbegründer der Zürcher S-Bahn, sieht in der geplanten Rheinunterquerung den entscheidenden Schwachpunkt. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten müsse extrem tief gebohrt werden, was zwangsläufig zu zu steilen Rampen führe. Stopper weist darauf hin, dass der Höhenunterschied zwischen dem Bahnhof SBB und der geplanten Station Basel Mitte fast 55 Meter beträgt. Er zieht einen Vergleich zur Durchmesserlinie in Zürich, wo die Situation wesentlich einfacher war, da der Hauptbahnhof dort fast auf dem Niveau der Limmat liegt.

Für Stopper ist der Bau einer Station bei der Schifflände und die Unterquerung des Rheins von Beginn an fragwürdig gewesen. Selbst eine abgespeckte Version des Tunnels sei aus seiner Sicht nicht realisierbar. Stattdessen schlägt er alternative Wege vor, wie etwa eine neue Verbindung vom Bahnhof SBB zur Hochrheinstrecke über die Elsässerbahn und den Euro-Airport, wobei eine neue Rheinüberquerung auf deutschem Territorium notwendig wäre. Politisch ist das Komitee zwar überparteilich ausgeschrieben, wird jedoch primär von bürgerlichen Kreisen getragen.

Edwin Tschopp, selbst Mitglied der FDP, betont zwar ein gutes Verhältnis zur PdA, doch deren Vertreter konnten an der Medienkonferenz nicht teilnehmen. Die PdA plant jedoch eine eigene Präsentation ihrer Standpunkte. Während auf dem nationalen Bahnkongress 'Bahn 24' in Basel überwiegend positive Stimmen für das Herzstück zu hören waren, bleibt die Skepsis ausserhalb der unmittelbaren Projektbefürworter gross.

Die Regierungen beider Basel versuchen derzeit, dem Bundesrat eine modifizierte, abgespeckte S-Bahn-Lösung zu präsentieren, wobei viele ursprüngliche Prinzipien zugunsten der Realisierbarkeit aufgegeben werden müssen. Die bevorstehende Abstimmung wird somit zum Lackmustest für die Akzeptanz dieses milliardenschweren Infrastrukturprojekts in der Bevölkerung





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