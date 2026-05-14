Seit fast zwei Jahren lebt D. bei seiner Partnerin. Ihr Alltag entspricht nicht dem, was man sich unter einem gemeinsamen Leben vorstellt. Seine Freundin übernimmt nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt, sondern auch seinen. Doch D. ist seit 2012 arbeitslos und arbeitet immer wieder temporär. Ohne KV-Lehre und mit seinem Lebenslauf ist es schwierig, bei diesem Hintergrund ein befristetes Aushilfsjob zu ergattern. Das führt zu Schulden.

Seit fast zwei Jahren lebt D. bei seiner Partnerin und der Alltag entspricht nicht dem, was man sich unter einem gemeinsamen Leben vorstellt. Seine Freundin übernimmt nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt, sondern auch seinen.

Sie bezahlt die Miete, Lebensmittel und seine Handyrechnung, damit erreachable bleibt. Andere Rechnungen bleiben offen, Betreibungen treffen regelmässig ein. Der Grund: D. ist seit 2012 arbeitslos. Ein Job als LKW-Chauffeur ist nicht mehr möglich.

'Ich habe jahrelang als LKW-Chauffeur gearbeitet, bis meine Knieprobleme schlimmer wurden', erzählt D. Laut Arztbericht sei ihm der Beruf aufgrund chronischer Knieschmerzen nicht mehr möglich. In den vergangenen Jahren arbeitete er immer wieder temporär – etwa als Seilbahnmaschinist, Taxichauffeur oder im IT-Bereich.

'Seit drei Jahren suche ich durchgehend Arbeit. Ich finde nur befristete Aushilfsjobs', sagt D. Sein letzter Job als Aushilfe am Service Desk lief Ende März aus. Hinzu kommen weitere gesundheitliche Probleme wie Diabetes, Varikosis, Hypoventilationssyndrom und Adipositas. In mehreren Arztberichten, die der Redaktion vorliegen, ist von deutlichen Einschränkungen im Alltag und Berufsleben die Rede.

'Keinen Anspruch auf Invalidenrente' Eine IV-Rente hat er noch nie bekommen. In einem Dokument, das der Redaktion vorliegt, heisst es: 'Kein Anspruch auf eine Invalidenrente', da die vorliegenden Kniebeschwerden keine länger andauernde Arbeitsunfähigkeit rechtfertigten.

Weiter steht es fest: 'Zu vermeiden sind schwere sowie ausschliesslich mittelschwerte Tätigkeiten, Arbeiten mit ständigem Stehen und Gehen, Heben, Tragen sowie Bewegen von Lasten über 10 bis 15 Kilogramm, Arbeiten in Hock- oder Bückstellung, Arbeiten im Knien, Arbeiten auf unebenem Gelände, das besteigen von Leitern und Gerüsten, huffliches Treppensteigen sowie möglichst auch Kälte-, Nässe- und Zugluftexposition.

' Realistisch bleiben für D. also vor allem Bürojobs. 'Doch ohne KV-Lehre und mit meinem Lebenslauf ist das schwierig', sagt er. Auch Sozialhilfe erhält er nicht. Da er im Konkubinat lebt, müsste seine Partnerin finanziell für ihn aufkommen.

Seine Freundin übernimmt seine Ausgaben und die Ausgaben insgesamt belaufen sich nach eigenen Angaben auf rund 100'000 Franken – darunter mehr als 45'000 Franken Krankenkassen- und mehr als 55'000 Franken Steuerschulden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WORK INVALIDATE PANCREAS BENEFITS SUFFERING FRANKEN JEKYLL PROHEPAN KNIESCHMIERKREIS PROGRESSIV DÉPLÉS MATIFS PROSTHESIE KNEE DIANT DESCENDANTS STRECTUS PROSTATUS PRODIGALISMUS VARIETIES DIABETES MELLITUS VARIETIES KNOBS ADAPTATION SIGN.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abfallberge an der Limmat nach Street Parade – Streit um EntsorgungskostenEin Video zeigt Müllberge im Fluss nach einer Party, während die Street Parade jährlich rund 250 000 Franken an Abfallgebühren zahlt. Die Diskussion über die Kostenverteilung zwischen Veranstaltern und Detailhändlern eskaliert, doch es wurden erste Schritte vereinbart, etwa der Verzicht auf gekühlte Spirituosen in Glasflaschen.

Read more »

Streit im Real Madrid-Team: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde und verlorener ClásicoDie Auswirkungen des Zoffs sind doppelt spürbar: Valverde erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und es gibt Forderungen nach einem neuen Kapitän. Denn dem uruguayischen Nationalspieler schlägt Skepsis entgegen. Nun steht sogar eine mögliche Änderung der Kapitänsregel bei den Königlichen im Raum. Der Vorstand von Real Madrid prüft, ob es zukünftig eineSomit wäre nicht mehr der dienstälteste Spieler Kapitän, sondern der gewählte. Diese Veränderung wäre ein Novum für den spanischen Verein und hätte Konsequenzen für Valverde (27) von der Erneuerung profitieren.

Read more »

Mann lebensbedrohlich verletzt nach Streit in Zuger AsylunterkunftIn der Asylunterkunft Choller in der Stadt Zug ist es in der Nacht auf Dienstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Ein Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Read more »

Wolfsabschuss in Staldenried VS: Bund reicht Klage gegen Kanton einStreit um Wolfsabschuss im Wallis

Read more »