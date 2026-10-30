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Streit um das Verfassungsgericht in Polen eskaliert

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Streit um das Verfassungsgericht in Polen eskaliert
Polen · Verfassungsgericht · Streit
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Polizisten sichern das Gelände vor dem Verfassungsgericht in Polen nach einer Ankündigung einer Richterin, die Sicherheit von Richtern und Mitarbeitern gefährdet sieht.

In Polen eskaliert ein Streit um das Verfassungsgericht. Polizisten sichern das Gelände vor dem Gerichtshof nach einer Ankündigung einer Richterin, in der sie die Sicherheit von Richtern und Mitarbeitern gefährdet sieht.

Der Streit um das Verfassungsgericht ist ein Teil eines erbitterten Machtkampfs zwischen den beiden größten politischen Lagern in Polen, der rechtskonservativen PiS und dem Mitte-Links-Bündnis, das nach der Parlamentswahl 2023 die Regierung übernommen hat. Die PiS hatte das Gericht in den Jahren von 2015 bis 2023 mit politisch nahestehenden Richtern besetzt, was den Europäischen Gerichtshof als schwerwiegende Mängel bei der Ernennung der Richter festgestellt hat.

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Neue Richterin kündigt Sitzung an

Die neue Regierung hat angekündigt, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung im Justizwesen rückgängig zu machen, darunter die Weigerung der bisherigen Regierung die vereidigung neuer Richter durchzuführen. Die neue Richterin, Anna Korwin-Piotrowska, hat im TV-Sender TVP erklärt, dass der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident das Gericht handlungsunfähig gemacht hat, indem er die neuen Richter nicht zugelassen hat. Sie hat daher für den 3. November eine Sitzung aller Verfassungsrichter einberufen.

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Der Regierungschef Polens, Tusk, hat erklärt, dass die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit eine Verpflichtung für seine Regierung ist und dass es keinen anderen Weg als entschlossenes Handeln gibt.

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