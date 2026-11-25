Die Ex-Promis Angelina Jolie und Brad Pitt haben den langjährigen Rechtsstreit über das Weingut Château Miraval außergerichtlich beendet. Details zur Einigung.

Angelina Jolie und Brad Pitt haben ihre jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzungen bezüglich des französischen Weinguts Château Miraval endgültig beigelegt. Die Schauspieler gaben am Mittwoch bekannt, dass sie sich außergerichtlich geeinigt haben, womit eine komplexe juristische Phase für das ehemalige Hollywood -Ehepaar endet, die mehrere Jahre andauerte und die Öffentlichkeit stark beschäftigte.

Rechtsstreit über Weingut-Anteile endet

Brad Pitt hatte Angelina Jolie im Jahr 2022 Klage eingereicht, weil sie ihren Anteil am Château Miraval an eine Tochterfirma des italienischen Weinunternehmens Tenute del Mondo verkauft hatte. Pitt warf seiner Ex-Frau vor, eine vorherige Vereinbarung verletzt zu haben, die ihm das Vorkaufsrecht auf Jolies Anteile einräumte. Die außergerichtliche Einigung beendet nun diesen spezifischen wirtschaftlichen Konflikt ohne weitere gerichtliche Entscheidungen.

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Die Ehe der beiden Stars wurde Ende 2024 rechtskräftig geschieden, nachdem Jolie bereits im Jahr 2016 den Scheidungsantrag gestellt hatte. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder, die inzwischen alle volljährig sind. Mehrere der Kinder haben den Nachnamen ihres Vaters abgelegt und führen seither ausschließlich den Namen ihrer Mutter. Diese familiären und juristischen Verflechtungen haben die Öffentlichkeit seit Jahren interessiert.

Schwere Vorwürfe und FBI-Ermittlungen

Der Rechtsstreit um das Weingut war mit schwerwiegenden persönlichen Anwürfen verbunden, die die Beziehung der beiden öffentlich machen ließen. Im Zuge des Verfahrens erhob Angelina Jolie Vorwürfe wegen eines Vorfalls während eines Privatflugs im Jahr 2016. Jolie warf Brad Pitt vor, während dieses Fluges gegenüber ihr und den Kindern gewalttätig geworden zu sein.

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Zusätzlich beschuldigte Jolie ihren Ex-Mann, eine umfassende Verschwiegenheitsvereinbarung verlangt zu haben, um diese Vorwürfe zu vertuschen. Brad Pitt hat bestritten, jemals gewalttätig gewesen zu sein. Die US-Bundespolizei FBI hatte den Vorfall aus dem Jahr 2016 bereits untersucht, die Ermittlungen jedoch 2016 ohne Anklage eingestellt. Die Anwaltskanzleien beider Parteien haben darauf hingewiesen, dass die Einigung dem Wohl der Familie dient.

Gemeinsame Stellungnahme und Zukunft

Die Schauspieler erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme vom Mittwoch, dass sie sich außergerichtlich zum Wohl ihrer Familie geeinigt hätten. Sie betonten, dass sie sich nicht weiter zu den Details des Falls äußern werden. Diese Aussage markiert ein klares Ende der öffentlichen Ausschreitungen rund um die Privatsphäre der Familie Pitt-Jolie.

Für die Öffentlichkeit und die Medien bedeutet dies das Ende einer Ära intensiver Berichterstattung über die Konflikte des Paares. Die Einigung betrifft sowohl den wirtschaftlichen Aspekt des Château Miraval als auch die dahinterstehenden persönlichen und familiären Spannungen. Alle rechtlichen Schritte sind damit beendet, und beide Seiten haben die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sie keine weiteren Kommentare abgeben werden.