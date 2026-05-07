Streit um Basels Stadttauben: Initiative vs. Gegenvorschlag

In Basel tobt ein Streit um die Stadttauben. Eine Initiative fordert flächendeckende Taubenschläge, während der Kanton einen weniger radikalen Ansatz bevorzugt. Die Abstimmung am 14. Juni rückt näher, und die Debatte um die Taubenproblematik gewinnt an Fahrt.

In Basel tobt ein Streit um die Stadttauben . Während einige sie heimlich füttern, fordern andere ihre Ausrottung. Eine Initiative schlägt flächendeckende Taubenschläge als Lösung vor, doch der Kanton bevorzugt einen weniger radikalen Ansatz.

Die Abstimmung am 14. Juni rückt näher, und die Debatte um die Taubenproblematik gewinnt an Fahrt. Beide Seiten sind sich einig, dass etwas unternommen werden muss, doch über die konkreten Massnahmen herrscht Uneinigkeit. Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) argumentiert, dass die genaue Anzahl der Tauben in Basel unbekannt ist, was die Planung erschwert.

Schätzungen gehen von etwa 8000 Tauben aus, doch eine wissenschaftliche Erhebung fehlt. Der Kanton will diese Lücke mit seinem Gegenvorschlag schließen. Die Initiative fordert eine Reduktion der Population auf 3000 bis 4000 Tiere. Beide Seiten setzen auf Taubenschläge, in denen die Vögel gefüttert und überwacht werden sollen.

Doch während die Initiative pro Quartier mindestens einen Schlag vorschlägt, will der Kanton in vier Jahren nur fünf Pilotprojekte betreiben. Sutter betont, dass man in dieser Zeit herausfinden will, was funktioniert und was nicht. Neben den Taubenschlägen sieht der Gegenvorschlag auch das Einfangen und Töten von Tauben vor, eine Praxis, die der Kanton bereits heute anwendet. Jährlich werden 200 bis 300 Tauben getötet, doch Wildbiologin Maria Rohrer bestätigt, dass dies die Population nicht langfristig reduziert.

Die Initiative verlangt hingegen, dass nur noch kranke oder verletzte Tauben getötet werden dürfen. Der Grosse Rat hat sich mit grosser Mehrheit für den Gegenvorschlag ausgesprochen und bereits 830'000 Franken für das Pilotprojekt bewilligt. Sutter bleibt skeptisch: «Wir haben grosse Fragezeichen, ob die Ziele so einfach zu erreichen sind, wie vom Initiativkomitee dargestellt. » Die Taubenproblematik ist in Basel schon lange ein Thema.

Manche sehen die Vögel als Haustiere, andere als Wildtiere. Die Initiative will Lösungen bieten, die in anderen Kantonen bereits bewährt wurden. Doch ob die Basler Stimmbürger am 14. Juni für die Initiative oder den Gegenvorschlag stimmen werden, bleibt abzuwarten.

Die Debatte zeigt, wie kontrovers das Thema ist und wie schwer es fällt, eine für alle akzeptable Lösung zu finden





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