Streit eskaliert: Schweizer Bodensee-Schifffahrt meidet Konstanz diesen Sommer

Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) stellt ihre Fahrten nach Konstanz aufgrund eines langjährigen Finanz- und Kooperationsstreits mit dem deutschen Betreiber BSB ein. Kulanzregelungen bei der Ticketanerkennung und die fehlende Einbindung in neue Angebote wie den Seepass führten zur Eskalation.

Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt ( SBS ) stellt ihre Fahrten nach Konstanz diesen Sommer ein. Auslöser ist ein langjähriger und ungelöster Streit mit dem deutschen Betreiber BSB , der sich um finanzielle Angelegenheiten, die Anerkennung von Tickets und gegenseitigen Respekt dreht.

Die SBS begründet diesen drastischen Schritt mit der jahrelangen Praxis, Passagiere mit deutschen Tickets ohne jegliche finanzielle Entschädigung durch die BSB mitgenommen zu haben. Diese Kulanzmaßnahme sei laut SBS inzwischen nicht mehr tragbar, da sie sowohl die Mitarbeiter vor Ort als auch die betroffenen Touristen belastet.

Die Darstellung der SBS wird jedoch von der BSB vehement zurückgewiesen. BSB-Geschäftsführer Norbert Reuter argumentiert, dass die Schweizer Betriebe die Strecke nach Meersburg und Mainau eigenständig und auf eigene Kosten anbieten würden, obwohl die BSB diese Route bereits mehrfach täglich bedient. Er spricht dabei nicht von einem Konflikt, sondern von normalem Wettbewerb.

Dieser aktuelle Konflikt ist nur die Spitze des Eisbergs und reiht sich ein in eine Serie von Auseinandersetzungen, die sich über Kurse, Anlegegebühren, Fahrgastinformationen und Fahrpläne erstrecken. Ein besonders heißes Eisen war die Einführung eines neuen Seepasses durch die BSB in Zusammenarbeit mit den österreichischen Vorarlberg Lines, bei der die Schweizer Seite nicht eingebunden wurde. Laut SBS-Verwaltungsratspräsident Benno Gmür wurde dies mit der Stimmenmehrheit der BSB begründet, wodurch eine gemeinsame Sitzung eingespart werden konnte.

Reuter räumt ein, dass die Kommunikation in diesem Fall unglücklich verlaufen sei, verweist jedoch gleichzeitig auf unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen. In Deutschland sei der öffentliche Nahverkehr durch das Deutschland-Ticket stark subventioniert und die Preise entsprechend gesenkt worden, während die Schweiz ein anderes Preisniveau habe.

Gmür sieht das grundlegende Problem tiefer verwurzelt und spricht von unterschiedlichen Mentalitäten, die seit Jahren die Einführung einer gemeinsamen Tageskarte verhinderten. Auch die Politik hat den Streit zwischen den beiden Bodensee-Schiffahrtsgesellschaften inzwischen zur Kenntnis genommen und sich mit der Angelegenheit befasst.

Die Situation verdeutlicht die Komplexität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im touristischen Sektor und die Herausforderungen, die sich aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen und nationalen Rahmenbedingungen ergeben können. Die Entscheidung der SBS, Konstanz nicht mehr anzulaufen, wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Beziehung und die fehlende Einigkeit zwischen den beiden Reedereien, die den Bodensee als touristische Attraktion gemeinsam prägen





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