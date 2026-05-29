Streit auf dem ALDI-Parkplatz in Langendorf - Kantonspolizei Solothurn ermittelt

Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zu einem Streit auf dem ALDI-Parkplatz in Langendorf aufgenommen. Laut polizeilichen Erkenntnissen kam es am Mittwochabend, 27. Mai 2026, zu einem Streit mit mehreren beteiligten Personen.

Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zu einem Streit auf dem ALDI-Parkplatz in Langendorf aufgenommen. Laut polizeilichen Erkenntnissen kam es am Mittwochabend, 27. Mai 2026, zwischen 22 Uhr und 22.40 Uhr zu einem Streit mit mehreren beteiligten Personen.

Im Laufe dieses Streits soll es zu einer gefährlichen Situation mit einem Auto gekommen sein. Die Kantonspolizei Solothurn sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden. Die Kontaktdaten sind Telefon 032 627 81 17. Der Vorfall soll sich auf dem ALDI-Parkplatz an der Bellacherstrasse in Langendorf ereignet haben.

Die genauen Umstände und den Hergang der Ereignisse sind noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen laufen weiterhin, und die Kantonspolizei Solothurn wird weiterhin nach Zeugen suchen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden. Die Kantonspolizei Solothurn wird weiterhin nach den Hintergründen des Vorfalls forschen und die beteiligten Personen identifizieren.

Der Vorfall soll sich auf dem ALDI-Parkplatz in Langendorf ereignet haben, und die Kantonspolizei Solothurn wird weiterhin nach Zeugen suchen





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