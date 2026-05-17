Streisand verzichtet auf Cannes-Abschlussgala mit Goldenen Ehrenpalme, Filmfest bleibt ohne die Sängerin

Die US-amerikanische Schauspielerin Barbra Streisand hat ihre Teilnahme an der Abschlussgala der Cannes Film Festivals abgesagt, da sie derzeit aufgrund einer Knieverletzung nicht am Festival teilnehmen kann. Das Cannes Film Festival wird die Ehrung mit einem Special Screening und anderen Veranstaltungen durchführen lassen.

Die Schauspielerin Barbra Streisand hat ihre Teilnahme an der Abschlussgala der Cannes Film Festivals abgesagt, bei der sie eine Goldene Ehrenpalme persönlich entgegennehmen sollte. Ihr Grund: Eine laufende Knieverletzung , die sie sich nach einer vorherigen Verletzung ereignet hat und die ihr derzeit nicht erlaubt, am diesjährigen Festival teilzunehmen.

Streisand ist zwar zutiefst entzückt über die Ehre, die Ehrenpalme zu erhalten, aber ist auch sehr Enttäuscht, nicht am Festival teilnehmen zu können. Das Cannes Film Festival wird die geplante Hommage an Streisand dennoch in Gang setzen, um diese Ehrung zu ermöglichen





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