Streik bei Lufthansa-Gruppe: Piloten legen Arbeit nieder

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu einem zweitägigen Streik bei Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings aufgerufen. Grund sind festgefahrene Tarifverhandlungen, insbesondere bei der Altersversorgung und Vergütung. Ausnahmen gibt es für Flüge in den Nahen Osten.

Kaum hat sich die turbulente Zeit des Kabinenpersonals der Lufthansa beruhigt, steht die nächste Arbeitsniederlegung bevor. Die renommierte Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat ihre Mitglieder bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa -Gruppe zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

Diese Ankündigung folgt unmittelbar auf die erst kürzlich beendeten Arbeitskämpfe des Kabinenpersonals, welches am letzten Tag der Osterferien in den deutschen Bundesländern Hessen und Bayern den Flugbetrieb erheblich beeinträchtigt hatte. Der Streik der Piloten ist für Montag und Dienstag, den 13. und 14. April, angesetzt und betrifft die Cockpitcrews von Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings. Die genauen Zeitpläne variieren leicht: Bei Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline soll der Streik am 13. April um 00:01 Uhr beginnen und bis zum 14. April um 23:59 Uhr andauern. Eurowings plant zunächst einen eintägigen Ausstand am 13. April. Eine Besonderheit dieses Streiks ist, dass bei Lufthansa und Cityline Flüge von Deutschland in bestimmte Länder des Nahen Ostens, darunter Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, von den Arbeitsniederlegungen ausgenommen sind. Diese Entscheidung wird mit der aktuellen, angespannten geopolitischen Lage in der Region begründet. Die Vereinigung Cockpit führt den Streik auf festgefahrene Verhandlungen in verschiedenen Tarifbereichen zurück. Laut Gewerkschaft fehlen konkrete und akzeptable Angebote, insbesondere in Bezug auf die betriebliche Altersversorgung bei Lufthansa und Lufthansa Cargo. Auch bei Lufthansa Cityline gibt es Unstimmigkeiten bezüglich eines neuen Vergütungstarifvertrags. Bei Eurowings wird das vorgelegte Angebot zur Altersversorgung von der Gewerkschaft als unannehmbar eingestuft. Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit, kritisiert die mangelnde Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeberseite und hebt hervor, dass trotz eines bewussten Verzichts auf Streiks während der Osterfeiertage keine nennenswerten Fortschritte erzielt wurden. Die Gewerkschaft betont jedoch ihre fortwährende Bereitschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie erklärt, dass der Streik jederzeit abgewendet werden könne, sofern die Arbeitgeberseite angemessene Angebote unterbreitet. „Ein Streik ist immer das letzte Mittel“, so Pinheiro, der die Verantwortung für die Eskalation eindeutig bei den Arbeitgebern sieht. Eine Sichtweise, die auf Arbeitgeberseite naturgemäß anders beurteilt wird. Diese erneuten Arbeitskämpfe stellen eine erhebliche Belastung für die Passagiere dar und werfen erneut die Frage nach nachhaltigen Lösungen in der Luftfahrtbranche auf. Die anhaltenden Konflikte zwischen Gewerkschaften und Airlines spiegeln tiefere strukturelle Probleme und unterschiedliche Erwartungen bezüglich Arbeitsbedingungen und Vergütung wider. Die Öffentlichkeit wird die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen, da diese direkten Einfluss auf Reisepläne und die wirtschaftliche Stabilität der betroffenen Unternehmen haben





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lufthansa Vereinigung Cockpit Streik Tarifverhandlungen Luftfahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa-Streik: Tausende Flüge erneut betroffenAuch am vierten Tag der Woche streikt das fliegende Personal der Lufthansa. Piloten und Flugbegleiter legen gemeinsam die Arbeit nieder, was zu Hunderten Flugausfällen bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline führt. Allein in Frankfurt wurden Hunderte Flüge annulliert. Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung Cockpit (VC) scheiterten bisher.

Read more »

«Miau, miau, wuff, wuff» im Cockpit: Piloten nerven Lotsen mit TierlautenStatt klarer Funksprüche plötzlich Katzen- und Hundegeräusche: Am Flughafen Washington National haben Piloten mit Tierlauten für Verwirrung gesorgt – und die Flugischerung hörbar genervt.

Read more »

Tierlaute statt Funksprüche: Piloten sorgen für Chaos am Flughafen Washington NationalKurioser Funkverkehr sorgt für Verärgerung bei der Fluglotsen. Piloten simulieren Tiergeräusche, was zu Verwirrung und genervten Reaktionen führt. Die Flugverkehrskontrolle mahnt zu professionellem Verhalten.

Read more »

Nach Aus von Lufthansa Cityline streiken Piloten weiterNach der überraschenden Schliessung von Lufthansa Cityline legen Piloten den Flugbetrieb weiter lahm. Hunderte Flüge fallen aus.

Read more »

Piloten der Lufthansa streiken weiterDie Piloten der Lufthansa haben am Freitag ihre Streiks fortgesetzt. Bestreikt wurden erneut die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline.

Read more »

Lufthansa-Piloten beenden Streik: Mehrheit der Flüge ab Samstag wieder normalNach einer Woche voller Flugausfälle können Passagiere der Lufthansa aufatmen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) plant vorerst keine weiteren Streiks und hat Sondierungsgespräche für eine mögliche Schlichtung angesetzt. Die Regionalfluggesellschaft Cityline wird jedoch ausser Betrieb genommen.

Read more »