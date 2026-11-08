Streik bei Just-Eat: 20 Kurier in Zürich kämpfen gegen Stellenabbau

Just-Eat-Kuriere in Zürich streiken gegen den geplanten Abbau von Hunderten Stellen. Die Beschäftigten fordern den Erhalt ihrer Arbeitsverträge und bessere Absicherung vor massiven Änderungen im Geschäftsmodell.

Rund 20 Kuriere der Food-Delivery-Plattform Just Eat versammelten sich am Sonntagvormittag am Zürcher Stauffacher, um ihren Unmut über drohende Arbeitsplatzverluste kundzutun. Die Demonstranten protestierten gegen die Ankündigung des Unternehmens, die Beschäftigungsstruktur drastisch zu verändern und dabei einen erheblichen Teil der bestehenden Stellen abzubauen. Statt ihrer orangefarbenen Jacken und großen Liefertaschen trugen sie nun Schilder und diskutierten lautstark ihre Forderungen mit Passanten und der lokalen Presse.

Massiver Stellenabbau bei Just-Eat geplant

Das Unternehmen Just Eat beabsichtigt, innerhalb der Schweiz mehrere Hundert der aktuell etwa 700 Kurierstellen zu streichen, um sein Geschäftsmodell auf eine stärkere Abhängigkeit von selbstständigen Lieferanten und externen Partnern auszurichten. Dieser strategische Umbau erfolgt in der Zeit vom 11. bis 22 Uhr, wobei die betroffenen Standorte in Zürich und im Glattal im Fokus der Kritik stehen. Schweiz-Chef Lukas Streich rechtfertigte die Maßnahmen mit veränderten Bestellzeiten und dem Bedarf nach mehr Flexibilität im Markt.

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Laut Lukas Streich sollen selbstständige Kuriere künftig die Freiheit besitzen, Lieferaufträge nur dann anzunehmen, wenn der angebotene Betrag akzeptabel ist. Dieses Modell zielt darauf ab, die operative Last zu verteilen und die Kostenstruktur zu optimieren. Kritiker argumentieren jedoch, dass diese Flexibilität oft nur theoretisch existiert und die ökonomische Unsicherheit für die Arbeiter massiv erhöht, da sie nicht mehr auf garantierte Einkommen vertrauen können.

Betroffene Kurieren warnen vor sozialer Abwertung

Der 26-jährige Severin, der Philosophie studiert und seit zwei Jahren für Just Eat im Glattal mit dem Fahrrad liefert, zählt zu den lautstärksten Kritikern des Plans. Er arbeitet etwa zehn Stunden pro Woche und erhält dafür monatlich rund 1000 bis 1050 Franken, ein Betrag, den er zwingend für Miete und Krankenkasse benötigt. Severin betont, dass die versprochene Unabhängigkeit bei der Auftragsannahme einer Illusion gleichkommt, da er bereits Erfahrungen mit ähnlichen Modellen bei anderen Plattformen wie Uber gemacht hat.

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Bei seinen früheren Tätigkeiten hatte Severin nur etwa zehn Sekunden Zeit, um einen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen, was ihm keine echte Verhandlungsmacht ließ. Er kritisiert zudem, dass Unternehmen wie Just Eat früher mit der Sicherheit direkter Arbeitsverträge geworben haben, diese nun aber aktiv abbauen. Bereits heute trägt er die Kosten für sein Fahrzeug selbst, und er befürchtet, dass künftig weitere Risiken und finanzielle Lasten vollständig auf die Kuriere abgewälzt werden, was ihre soziale Absicherung weiter schwächt.

Auch andere Betroffene berichten von extremen existenziellen Ängsten, die durch die geplante Umstrukturierung ausgelöst werden. Ein Kollege von Severin teilte mit, dass ein Verlust des Jobs für ihn möglicherweise den Weg aus der Schweiz bedeuten würde, da er seinen Aufenthaltsstatus direkt an seinen Arbeitsvertrag gebunden sieht. Diese Dynamik zeigt, dass die Entscheidung von Just Eat nicht nur das Einkommen, sondern den gesamten Lebensmittelpunkt und die legale Präsenz vieler Mitarbeiter bedroht.

Gewerkschaft und Politik fordern konsequente Regulierung

Die Gewerkschaft Syndicom hat sich in diesem Konflikt deutlich positioniert und fordert die Beibehaltung direkter Anstellungsverhältnisse. David Roth, Co-Sektorleiter Logistik bei Syndicom und Nationalrat, warnt eindringlich davor, dass Just Eat die Beschäftigten in eine Form der Scheinselbstständigkeit drängt, die rechtlich nicht haltbar ist. Roth argumentiert, dass die Abwälzung des unternehmerischen Risikos auf die Arbeiter, insbesondere wenn diese lange auf Aufträge warten müssen, gesellschaftlich nicht akzeptabel ist.

David Roth richtet seinen scharfen Fokus auch auf die zuständigen Behörden und verlangt, dass der Kanton Zürich und andere Kantone die bestehenden arbeitsrechtlichen Regeln konsequent durchsetzen. Solange diese Durchsetzung ausbleibt, drohen den betroffenen Kuriern massive Einkommensverluste und ein fehlender Schutz vor sozialen Risiken. Roth sieht die Verantwortung klar bei den politischen Instanzen, um Missstände zu unterbinden und faire Arbeitsbedingungen zu garantieren.

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Neben der Frage der Anstellung form sind die soziale Absicherung und der Unfallschutz zentrale Streitpunkte der Streikenden. Ein 38-jähriger Lieferant, der unter dem Pseudonym S. bekannt ist, arbeitet bereits länger in einem 50-Prozent-Pensum und liefert oft abends mit dem Motorrad aus. Er hat bereits mehrere Stürze erlebt, besonders bei kalten Bedingungen oder Dunkelheit, und ist zutiefst besorgt darüber, wie er sich als Selbstständiger gegen hohe Behandlungskosten nach einem Unfall absichern soll.

Die Forderungen der Kuriergruppe lassen sich klar zusammenfassen: Sie lehnen die Massenentlassungen strikt ab und fordern stattdessen sofortige Verhandlungen mit ihrer Gewerkschaft über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. Im Zentrum stehen dabei Fragen der gerechten Entlöhnung, der Versicherungssicherheit bei Krankheit und Unfall sowie der Bewahrung des sozialen Standards. Ohne eine Einigung auf diese Punkte bleibt die Unsicherheit für die Belegschaft in Zürich und dem Glattal vorerst ungeklärt.