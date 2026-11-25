Die liechtensteinische Landespolizei ermittelt nach einer Streifkollision am Rheindamm in Vaduz. Die Fahndung richtet sich an Zeugen, die das unbekannte Fahrzeug mit heller Farbe und kleinerer Bauart sehen konnten.

Die Landespolizei Liechtenstein wendet sich an die Öffentlichkeit, um Zeugen einer Verkehrskollision am Rheindamm in Vaduz zu finden. Ein unbekannter Fahrzeuginhaber prallte dabei gegen ein parkendes Fahrzeug einer Frau. Die Behörden benötigen konkrete Hinweise zur Identifizierung des flüchtigen Unfallverursachers und seines Fahrzeugs.

Unfallhergang und beteiligte Fahrzeuge

Der Vorfall ereignete sich an einer Ausbuchtung am Rheindamm, als das Fahrzeug der Frau verkehrsbedingt zum Stehen kam. Ein weiteres, nicht näher identifiziertes Fahrzeug der Klasse Personenwagen fuhr in stehendem Zustand gegen die linke, hintere Fahrzeugseite. Das beteiligte Fahrzeug wird als eher kleiner und heller Personenwagen beschrieben. Die genaue Farbe und Marke sind den Ermittlern derzeit unbekannt.

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Die Polizei betont, dass spezifische Merkmale des flüchtigen Fahrzeugs für die Aufklärung entscheidend sind. Dazu zählen das Kfz-Kennzeichen, die genaue Fahrzeugtypologie sowie auffällige optische Eigenschaften. Da der Verursacher den Unfallort ohne festgestellte Schäden sofort verließ, ist die Spur aktuell kalt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall durch Unaufmerksamkeit oder falschen Abstand verursacht wurde.

Zeugen gesucht und Kontaktinformationen

Auffällige Begegnungen mit einem hellen, kompakten Auto am Unfallort können den Fall lösen. Die Landespolizei bittet alle Personen, die das Geschehen wahrgenommen haben, sofort Meldung zu erstatten. Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch über die Nummer +423 236 71 11. Alternativ steht die E-Mail-Adresse info@landespolizei.li für schriftliche Mitteilungen zur Verfügung.

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Besonders wertvoll sind Angaben zur Fahrtrichtung und zum genauen Zeitpunkt des Vorfalls. Zeugen, die das Fahrzeug kurz nach der Kollision beobachtet haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen detailliert niederzuschreiben. Jede noch so kleine Information kann dabei helfen, die Identität des Fahrers und des Kraftwagens zu klären. Die Behörden danken der Bevölkerung für ihre Mitwirkung.

Rechtliche Hinweise und Verfahrensabläufe

Das Europäische Unfallprotokoll ist ein Standardwerkzeug zur Dokumentation von Verkehrsunfällen in Europa. Es erfasst die beteiligten Parteien, den exakten Unfallhergang und die entstandenen Sachschäden. Für die Polizei sind auch die Kontaktdaten von unbeteiligten Zeugen wichtig, um den Ablauf sekundengenau rekonstruieren zu können.

Sachkundige Bürger können durch sorgfältige Dokumentation zur Aufklärung beitragen. Es empfiehlt sich, den genauen Unfallort genau zu notieren und die beobachteten Bewegungen der Fahrzeuge präzise zu beschreiben. Fotos und Skizzen der Fahrzeugpositionen sowie der Schäden sind hilfreich, solange dabei keine Gefahr für die eigene Person besteht und Hilfeleistungen nicht behindert werden.

Notfallnummern und offizielle Kanäle

In Liechtenstein ist die Polizei bei Notfällen über die Nummer 117 oder die europäische Notrufnummer 112 erreichbar. Der Rettungsdienst kann unter der Nummer 144 kontaktiert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass das allgemeine Kontaktformular der Landespolizei nicht für dringende Situationen geeignet ist.

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Dieses Formular wird ausschließlich während der regulären Bürozeiten bearbeitet und eignet sich nicht für die Meldekette bei akuten Vorfällen. Die genannten Telefonnummern gewährleisten eine schnelle Erreichbarkeit der zuständigen Stellen. Die Behörden warnen davor, bei der Dokumentation von Unfällen eigene Ermittlungen durchzuführen, die die Beweislage gefährden könnten.