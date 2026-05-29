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Strategisches Risikomanagement für Bern: Geschäftsprüfungskommission fordert neues Instrument

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Strategisches Risikomanagement für Bern: Geschäftsprüfungskommission fordert neues Instrument
Strategisches RisikomanagementGeschäftsprüfungskommissionStadt Bern
📆29/05/2026 08:30:00
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Die Geschäftsprüfungskommission des Berner Stadtrats will ein strategisches Risikomanagement einführen. Das neue Instrument soll helfen, Zielkonflikte frühzeitig zu erkennen, politische Prioritäten transparenter zu setzen und die parlamentarische Debatte über langfristige Vorhaben zu verbessern. Es ergänzt das interne Kontrollsystem und die Budgetplanung. Das Stadtparlament entscheidet.

Die Stadt Bern soll ein Instrument für ein strategisches Risikomanagement schaffen. Das fordert die Geschäftsprüfungskommission mit einem Vorstoss. Das letzte Wort hat das Stadtparlament. Die Geschäftsprüfungskommission möchte in der Stadt Bern ein strategisches Risikomanagement einführen, um bei zunehmend komplexen Geschäften, finanziellem Druck und Veränderungen frühzeitig Zielkonflikte zu erkennen und politische Prioritäten bewusst, transparent und nachvollziehbar zu setzen.

Das Instrument soll das bestehende interne Kontrollsystem sowie die Budget- und Aufgabenplanung ergänzen. Während das interne Kontrollsystem auf Ordnungsmässigkeit und Verlässlichkeit finanzrelevanter Prozesse zielt, verfolgt das Risikomanagement einen umfassenderen Ansatz, der langfristige Ziele, politische Abhängigkeiten und externe Einflussfaktoren betrachtet. Dies erleichtert die Priorisierung politischer Geschäfte, ermöglicht fundiertere parlamentarische Debatten über langfristig bedeutsame Vorhaben und erhöht die Nachvollziehbarkeit politischer Entscheide für die Bevölkerung. Die Geschäftsprüfungskommission hat einen entsprechenden Vorstoss eingereicht, über den das Stadtparlament das letzte Wort hat

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Strategisches Risikomanagement Geschäftsprüfungskommission Stadt Bern Politische Prioritäten Interne Kontrolle

 

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