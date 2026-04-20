Strategische Partnerschaft: Migros und Just Eat revolutionieren den Quick Commerce in der Schweiz

Die Migros und Just Eat gehen eine weitreichende Kooperation ein, um Kunden rund 10.000 Produkte in weniger als einer Stunde direkt nach Hause zu liefern.

Die Schweizer Detailhandelslandschaft erlebt eine bedeutende Veränderung: Der renommierte Lieferdienst Just Eat baut seine strategische Präsenz im hart umkämpften Markt des sogenannten Quick Commerce massiv aus und geht zu diesem Zweck eine weitreichende Partnerschaft mit der Migros ein. Durch diese Kooperation wird es Kunden ermöglicht, aus einem umfangreichen Sortiment von rund 10.000 verschiedenen Produkten der Migros zu wählen, die direkt aus den lokalen Filialen bezogen werden.

Ein zentraler Vorteil für die Konsumenten besteht dabei in der Preisgestaltung: Alle bestellten Waren werden exakt zu den gleichen Preisen wie im regulären Supermarkt angeboten, wobei auch laufende Aktionen und Rabatte nahtlos in das digitale Angebot integriert sind. Dies unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, den Komfort eines schnellen Lieferdienstes ohne versteckte Aufschläge zu bieten. Der operative Ablauf hinter diesem innovativen Service ist präzise getaktet. Während die engagierten Mitarbeitenden der Migros in den jeweiligen Filialen die eingehenden Bestellungen mit Sorgfalt zusammenstellen, übernimmt die hoch effiziente Kurierflotte von Just Eat den logistischen Part. Je nach Distanz und lokaler Gegebenheit erfolgt die Auslieferung in einem Umkreis von bis zu zwölf Kilometern mittels umweltfreundlicher E-Bikes, agiler Velos oder bei längeren Strecken per Auto. Der Service startet zunächst in über dreissig Schweizer Städten, wobei eine kontinuierliche geografische Expansion bereits fest eingeplant ist. Ziel ist es, die Ware in der Regel in weniger als einer Stunde direkt an die Haustür der Kundschaft zu bringen, was den modernen Anforderungen an Schnelligkeit und Zuverlässigkeit im digitalen Zeitalter entspricht. Mit dieser strategischen Allianz festigt Just Eat seine führende Position im Bereich der zeitkritischen Lieferungen. Lukas Streich, der Geschäftsführer von Just Eat Schweiz, betont die kulturelle Bedeutung der Migros für die Schweizer Bevölkerung und hebt hervor, dass die Partnerschaft eine ideale Symbiose zwischen Tradition und moderner Logistik darstellt. Die Kombination aus der breiten Markenpräsenz des Detailhändlers und der technologischen Lieferkompetenz von Just Eat verspricht ein nahtloses Einkaufserlebnis. Während sich der klassische E-Commerce oft durch längere Versandzeiten von einem bis mehreren Tagen auszeichnet, definiert der Quick Commerce mit Lieferungen innerhalb von Minuten eine neue Erwartungshaltung bei den Konsumenten. Die Migros und Just Eat zeigen damit eindrücklich, wie flexibel der stationäre Handel auf die steigende Nachfrage nach sofortiger Verfügbarkeit reagieren kann und setzen so neue Massstäbe für den gesamten Schweizer Detailhandel





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Migros Just Eat Quick Commerce Lebensmittel Lieferdienst

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