Strassensperrungen in Bern: Staatsbesuch von Scheich Tamim erfordert Verkehrsplanungen

Bern sperrt für den Staatsbesuch von Scheich Tamim bin Hamad al Thani mehrere Hauptstrassen. Welche Routen am 18. und 19. November 2026 betroffen sind und wie Sie Staus vermeiden.

Von Mittwoch, 18. November 2026, bis Donnerstag, 19. November 2026, gastiert der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al Thani, in Bern. Für diesen historischen Staatsbesuch verhängen die lokalen Behörden umfangreiche Verkehrssperren in der Innenstadt. Die Stadt Bern erwartet einen erhöhten Aufkommen an Sicherheitspersonal und logistischem Aufwand, um den diplomatischen Besuch sicher abzuwickeln. Die Sperrungen betreffen zentrale Verkehrsadern und Plätze, die für den normalen Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden.

Zeitpläne und betroffene Strassenzonen in Bern

Die primären Sperrungen für alle Fahrzeugarten gelten in der Bundesgasse, der Kochergasse und der Inselgasse. Diese Massnahme beginnt am Mittwoch, 18. November 2026, um 11.00 Uhr und endet am Donnerstag, 19. November 2026, um 12.00 Uhr. In diesem Zeitraum ist jeglicher Durchgangsverkehr in diesen drei Gassen untersagt. Die Stadt weist darauf hin, dass diese Zone als Kernbereich des Sicherheitskonzepts gilt und streng überwacht wird. Anreisende müssen mit erheblichen Umleitungen rechnen.

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Ergänzend zu den dauerhaften Sperrungen treten am Mittwoch, 18. November 2026, kurzfristige Blockaden auf. Die Amthausgasse, der Bärenplatz und die Schauplatzgasse sind an diesem Tag zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Diese zeitlich begrenzten Massnahmen dienen wahrscheinlich konkreten Ereignissen entlang der Route des Emir. Die betroffenen Areale werden durch klare Signalisierung von Halteverboten abgegrenzt. Jeder, der in diesen Zonen parkt, riskiert die Abschleppung seines Fahrzeugs.

Sicherheitsmassnahmen und Kontrollen durch die Polizei

Innerhalb der abgesperrten Sicherheitszonen werden die Behörden mit vermehrten Kontrollen von Fahrzeugen und Personen rechnen lassen. Die Stadtpolizei und weitere Sicherheitsdienste werden an strategischen Punkten postiert sein. Dies dient der Abwehr von potenziellen Gefahren und der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung. Autofahrer und Fussgänger müssen sich auf längere Wartezeiten und detauierte Überprüfungen an Kontrollpunkten einstellen.

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Die Zugänglichkeit bestimmter Infrastruktureinrichtungen wird während der Sperrungen stark eingeschränkt sein. Die Zufahrt zum Hotel Bellevue sowie zum Parkhaus Casino ist nur noch über alternative Routen möglich. Spezifisch ist der Zugang via Kirchenfeldbrücke und über den Münzgraben erlaubt. Andere Zufahrten sind aufgrund der Sicherheitszonen nicht befahrbar. Besucher dieser Einrichtungen müssen ihre Anreiseweise dringend anpassen.

Tipps zur Vermeidung von Staus und Parkproblemen

Temporäre Halte- und Parkverbote können auch gewohnte Abstellplätze unvorhersehbar betreffen. Die Stadt rät dringend dazu, auf mobile Signalgeber und die spezifischen Geltungszeiten zu achten. Entscheidend ist der physische Standort des Fahrzeugs während des angegebenen Zeitraums. Selbst kurzfristige Pausen am Straßenrand können zu einer illegalen Parkposition führen, wenn sie in die Sperrzeit fallen. Die Haftung für Schäden oder Abschleppkosten liegt allein beim Fahrzeugführer.

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr sollten vor jedem Trip die aktuellen Betriebsmeldungen prüfen. Busse und Trams werden umgeleitet, was zu Verspätungen oder Ausfällen in betroffenen Stadtteilen führen kann. Autonutzer müssen zusätzliche Zeit für Umleitungen einplanen. Eine Routenprüfung beinhaltet heute nicht nur die Fahrtstrecke, sondern auch die Erreichbarkeit des Zielparkhauses. Digitale Navigationssysteme müssen auf aktuelle Sperrungsdaten aktualisiert werden.