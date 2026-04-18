Strasse von Hormus vor Öffnung? Iran und USA mit widersprüchlichen Signalen

Nach wochenlanger Blockade deutet sich eine Wiederöffnung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus an. Während der Iran die Durchfahrt für Handelsschiffe erlaubt, hält die US-Seeblockade aufrecht. Eine internationale Konferenz in Paris setzt sich für eine neutrale Marine-Mission ein.

Die diplomatischen Spannungen um die strategisch bedeutsame Strasse von Hormus scheinen sich nach einer wochenlangen Blockade allmählich zu entspannen, jedoch sind die Signale aus Teheran und Washington widersprüchlich. Die iranische Staatsführung hat angekündigt, die Meerenge, die für den weltweiten Öl- und Gütertransport von entscheidender Bedeutung ist, wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen zu öffnen.

Diese Geste wird jedoch von der US-Administration mit einer eigenen, fortbestehenden Seeblockade konfrontiert. Präsident Donald Trump betonte, dass diese Blockade weiterhin für Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran gelten werde, was zu neuen Verwerfungen führen könnte. Parallel zu diesen Entwicklungen fand in Paris eine internationale Konferenz statt, bei der sich rund 50 am Konflikt nicht direkt beteiligte Staaten unter der Führung von Frankreich und Grossbritannien für eine neutrale Marine-Mission in der Meerenge aussprachen. Das Ziel dieser Mission ist es, die Sicherheit der Schifffahrt in der für den Welthandel so wichtigen Wasserstraße nahe der iranischen Küste zu gewährleisten. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi signalisierte über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), dass Handelsschiffe während der aktuellen Waffenruhe die Meerenge durchqueren könnten, jedoch auf von der Islamischen Republik vorgegebenen Routen bleiben müssten. Nur wenige Stunden nach dieser Ankündigung drohte der Iran jedoch mit einer erneuten Sperrung der Strasse von Hormus. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte auf X, dass die Strasse von Hormus nicht offen bleiben werde, sollten die USA ihre Blockade iranischer Häfen fortsetzen. Der Iran dementierte zudem Berichte über eine angebliche Bereitschaft zur Übergabe seines angereicherten Urans, während US-Präsident Trump eine Friedensvereinbarung mit dem Iran als "sehr nah" einschätzte. Die derzeit geltende Waffenruhe, die seit dem 8. April in Kraft ist, soll an diesem Mittwoch enden. Bemühenswert ist auch die parallele Waffenruhe im Libanon, die seit Freitag zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz besteht und ebenfalls bald ausläuft. US-Präsident Donald Trump bekräftigte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die Strasse von Hormus vollständig für den Geschäftsverkehr und die uneingeschränkte Durchfahrt geöffnet sei. Seine Aussage, dass die US-Seeblockade gegen den Iran jedoch bestehen bleibe, bis "vollständige Abschluss unserer Vereinbarungen mit dem Iran" erreicht sei, stieß in Teheran auf Empörung. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, drohte den USA mit Konsequenzen und bezeichnete die Seeblockade als "Verstoß gegen die Waffenruhe", der eine "angemessene Reaktion des Irans" nach sich ziehen werde. Derzeit laufen unter Vermittlung Pakistans Anstrengungen, die Waffenruhe zu verlängern und eine umfassende Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm zu erzielen. Das Nachrichtenportal Axios zitierte Trump nach einem Telefonat mit der Einschätzung, dass eine Einigung "in den nächsten ein oder zwei Tagen" bevorstehe. Trump behauptete zudem, dass vom Iran angeblich in der Meerenge verteilte Seeminen inzwischen alle geborgen oder noch entfernt würden. Experten gehen jedoch von Dutzenden Minen aus, die der Iran vor etwa einem Monat verteilt haben soll, eine Behauptung, die Teheran nie bestätigt hat. Der Iran hatte die Strasse nach Beginn des militärischen Konflikts am 28. Februar blockiert. Unklar bleibt, ob für die Durchfahrt Mautgebühren anfallen werden und wie sich die Ankündigung auf die Hunderte von festsitzenden Schiffen im Persischen Golf auswirken wird. Die auf der Pariser Konferenz vertretenen Länder, darunter Indien, China und die Türkei, forderten die sofortige, bedingungslose und vollständige Wiedereröffnung der Meerenge durch alle Parteien. Frankreichs Präsident Macron betonte die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Bedingungen für die freie Durchfahrt und die Achtung des Seerechts, wobei er jegliche Beschränkungen und Versuche der Privatisierung der Meerenge ablehnte. Frankreich und Grossbritannien planen einen neutralen Marineeinsatz, der sich von den Kriegsparteien abgrenzt und Handelsschiffe begleiten und sichern soll. Ein Planungstreffen ist für die nächste Woche in London angesetzt, in enger Abstimmung mit den USA und Israel. Der britische Premierminister Keir Starmer kündigte einen "strikt friedlichen und defensiven" Einsatz an, der die Minenräumung und die Wiederermöglichung der Handelsschifffahrt unterstützen soll. Mehr als ein Dutzend Länder haben bereits angeboten, militärische Mittel zu dieser Mission beizusteuern, was das internationale Interesse an der Lösung der Krise unterstreicht





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