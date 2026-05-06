Strasse von Hormus: Blockaden und Angriffe gefährden globale Energieversorgung

Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Flüssiggas. Durch den Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran wird der Schiffsverkehr massiv behindert. Die EU bereitet sich auf mögliche Versorgungsengpässe vor, insbesondere bei Flugkraftstoff. Die Situation erinnert an die Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, durch die etwa ein Fünftel des globalen Öl- und Flüssiggas volumens transportiert wird. Seit dem Beginn des Konflikts zwischen den USA , Israel und dem Iran hat Teheran den Schiffsverkehr durch diese strategische Engstelle durch Drohungen und gezielte Angriffe nahezu zum Erliegen gebracht.

Gleichzeitig hat Washington eine Seeblockade gegen Schiffe verhängt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Diese Maßnahmen haben bereits zu erheblichen Störungen im globalen Energiehandel geführt. In den letzten Monaten wurden zudem Energieproduktionsanlagen in mehreren Golfstaaten durch iranische Angriffe beschädigt, was die Versorgungslage weiter verschärft hat. Die Europäische Union bereitet sich nun auf mögliche Versorgungsengpässe vor, insbesondere im Bereich des Flugkraftstoffs.

Wie der EU-Politiker Jørgensen erklärte, könnte es Jahre dauern, bis die Gasproduktion in der Region nach einem Kriegsende wieder normalisiert wird. Die EU hat daher eine neue Beobachtungsstelle eingerichtet, die Daten zum vorhandenen Flugtreibstoff sammelt, um frühzeitig politische Maßnahmen zur Koordinierung und Umverteilung ergreifen zu können.

«Wir hoffen, dass es nicht zu einer Situation kommt, in der dies notwendig wird, aber wir bereiten uns darauf vor», sagte Jørgensen. Die aktuelle Krise erinnert an die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2022, als es in Europa zu massiven Versorgungsengpässen und Preisanstiegen kam. Die Situation in der Strasse von Hormus könnte ähnliche Folgen haben, falls der Konflikt eskaliert. Experten warnen vor langfristigen Auswirkungen auf die globale Energiewirtschaft, insbesondere wenn die Blockaden und Angriffe anhalten.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge, da eine Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus nicht nur die Energiepreise in die Höhe treiben, sondern auch die weltweite Wirtschaft destabilisieren könnte. Die EU hat bereits erste Schritte unternommen, um alternative Lieferwege zu identifizieren und die Energieversorgung zu sichern. Dennoch bleibt die Lage angespannt, und weitere Eskalationen könnten zu einer noch tieferen Krise führen





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