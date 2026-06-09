Strandausflug wird zum Albtraum - Hund wird aufs offene Meer getrieben

Ein Hund wurde in England fast fünf Kilometer aufs offene Meer hinausgetrieben und musste gerettet werden. In Indonesien wurde ein extrem seltenes Sumatra-Nashorn geboren und in einem Schweizer Wald breiten sich gefährliche Raupen aus.

Im Norden Englands wurde ein Strandausflug zu einem Albtraum, als ein Hund fast fünf Kilometer aufs offene Meer hinausgetrieben wurde. Die Suche nach dem Vierbeiner blieb zunächst erfolglos.

Ein Schäferhund trieb alleine in einem aufblasbaren Kajak auf offener See und musste gerettet werden. Die Rettung war nicht ohne Zwischenfall, da der Hund aus seinem Geschirr rutschte und zurück ins Wasser fiel. Erst im zweiten Anlauf gelang es, den durchnässten und unterkühlten Schäferhund in Sicherheit zu bringen. In Indonesien wurde ein extrem seltenes Sumatra-Nashorn geboren, nach 460 Tagen Schwangerschaft.

Dem männlichen Kalb fehlt noch ein Name. In einem Schweizer Wald breiten sich gefährliche Raupen aus, was erstmals in der Geschichte des Landes beobachtet wurde





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