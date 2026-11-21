AC Mailands Strahinja Pavlovic vergleicht die harten Methoden von Ex-Trainer Sérgio Conceição mit historischen Diktatoren und berichtet von strengen Disziplinarregeln.

Der serbische Abwehrspieler Strahinja Pavlovic äußert sich kritisch zu den Trainingsmethoden seines ehemaligen Trainers Sérgio Conceição bei der AC Mailand. Im Rahmen eines Interviews für den Podcast SS Calcio beschreibt der Verteidiger die Zeit unter dem portugiesischen Cheftrainer als extrem streng und autoritär.

Vergleich mit historischen Diktaturen

Strahinja Pavlovic zieht einen drastischen Vergleich und behauptet, dass die Disziplinierungsmethoden von Sérgio Conceição an die von Hitler erinnert. Der 24-jährige Abwehrspieler, der aktuell für die AC Mailand spielt, gibt zu, dass er Conceição persönlich mag und ihn als guten Menschen einschätzt. Dennoch warnt er davor, die Härte der angewandten Taktiken zu unterschätzen, die auf absolute Gehorsamkeit abzielten.

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Disziplinarische Maßnahmen im Verein

Zu den kontroversen Maßnahmen gehörte ein striktes Verbot von Nutella für die Spieler. Zudem wurde die Teilnahme an kulturellen Events wie Konzertbesuchen hart bestraft. So durften Akteure, die drei Tage vor einem Spiel ab 23 Uhr an einem Konzert teilnahmen, nicht im Kader stehen. Diese Information soll Conceição durch seine Assistenten erhalten haben, die ein enges Netz an Beobachtern im Team unterhielten.

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Symbolische Verspätung und Trainingsregeln

Die Demütigung der Spieler begann bereits bei der ersten Teamsitzung, auf die der Trainer 40 Minuten zu spät erschien. Strahinja Pavlovic deutet dies als bewusste Aktion von Sérgio Conceição, um seine Dominanz und Autorität gegenüber den Profis zu demonstrieren. Auch im Training galten strenge Regeln, wie die Pflicht zur Nutzung von Schienbeinschonern, die strikt überwacht wurden.

Wechsel zu AC Mailand und Vorgesetzte

Strahinja Pavlovic wechselte 2024 von Red Bull Salzburg zur AC Mailand und steht in zehn Partien im Kader. Vor seiner Zeit in Italien spielte er für den FC Basel. Im Vergleich zu Conceićns Stil schätzt der Serbe die Arbeit von Massimiliano Allegri deutlich positiver. Unter Allegri habe er in Italien die größten sportlichen Fortschritte erzielt, was einen deutlichen Kontrast zu den früheren Erfahrungen mit Conceição bildet.