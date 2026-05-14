Strafvollzugsexperte erklärt die Gründe für die stark ausgelasteten Gefängnisse in der Schweiz

Benjamin Brägger, Strafvollzugsexperte und Justizvollzugsexperte, erklärt die Gründe für die stark ausgelasteten Gefängnisse in der Schweiz. Er betont, dass es hauptsächlich vier Hauptgründe gibt: die steigende Wohnbevölkerung, die Zunahme krimineller Aktivitäten bei Personen ohne rechtliche Niederlassungsbewilligung, die vermehrte straffälligkeit im Schweizer Asylsystem und die verstärkte Fokussierung auf Rückfallvermeidung und Risikominimierung.

Noch nie sassen so viele Menschen in Schweizer Gefängnissen wie Anfang 2026. Strafvollzugsexperte Benjamin Brägger erklärt die Gründe dafür. Benjamin Brägger ist Gründer und Direktor des Schweizerischen Instituts für Strafvollzugs- und Strafvollstreckungswissenschaften.

Als promovierter Jurist ist er ein national anerkannter Strafvollzugswissenschaftler und Justizvollzugsexperte. Er hat unter anderem ein Standardwerk zum schweizerischen Freiheitsentzug herausgegeben: Das Schweizerische Vollzugslexikon, Von der vorläufigen Festnahme zur bedingten Entlassung, 2. Auflage, Basel 2022. SRF News: Die Gefängnisse in der Schweiz sind stark ausgelastet.

Was sind die Gründe dafür? Benjamin Brägger: Es gibt im Wesentlichen vier Hauptgründe. Erstens ist die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren stark angestiegen, was auch zu mehr Kriminalität führt. Zweitens gibt es eine Zunahme krimineller Aktivitäten bei Personen ohne rechtliche Niederlassungsbewilligung, insbesondere bei bandenmässiger Kriminalität an der Grenze zu Frankreich und in der Ostschweiz.

Drittens werden auch Menschen im Schweizer Asylsystem vermehrt straffällig, sowohl während des Verfahrens als auch solche, die kein Asyl erhalten haben und nicht ausgeschafft werden können. Und viertens führt die verstärkte Fokussierung auf Rückfallvermeidung und Risikominimierung seit den 90er-Jahren zu längeren Freiheitsstrafen und Massnahmenvollzügen bei schweren Delikten





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