Strafanzeige wegen nicht eisfreier Scheiben in Herisau

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ahndet im November 2026 in Herisau einen Fahrer wegen unzureichend freigeräumter Scheiben. Bußgeld droht.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat am Freitagabend, dem 13. November 2026, in der Gemeinde Herisau einen Pkw-Lenker angehalten. Der 61-jährige Fahrer wurde zur Anzeige gebracht, da er seine Front- und Seitenscheiben nicht ausreichend von Eis befreit hatte. Die Sicht auf das Verkehrsgeschehen war dadurch stark beeinträchtigt.

Kontrolle kurz nach 21 Uhr in Herisau

Die kontrollierende Einheit der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hielt das Fahrzeug kurz nach 21.00 Uhr an diesem Abend an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Front- und Seitenscheiben des Personenwagens mit Eis bedeckt waren. Dieser Zustand führte zu einer erheblichen Einschränkung der Sichtweite für den Fahrzeuglenker.

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Die Situation stellte ein deutliches Risiko für alle am Straßenverkehr Beteiligten dar. Die unzureichende Beseitigung von Eis und Schnee gilt als schwere Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehrsrecht. Die Behörden reagieren auf solche Vorfälle streng, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Wegen der festgestellten Mängel am Fahrzeug brachte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden den 61-jährigen Fahrzeuglenker bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Dies ist das vorgesehene Verfahren bei Verstößen gegen die Pflicht zur verkehrssicheren Gestaltung des Fahrzeugs. Es ist ausdrücklich damit zu rechnen, dass dem Fahrer ein Bußgeld auferlegt wird.

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Die Dokumentation des Vorfalls erfolgt durch die zuständige Polizeibehörde. Das Verfahren zielt darauf ab, Fahrer zur regelmäßigen Kontrolle ihrer Fahrzeuge vor der Fahrt zu bewegen. Dies dient dem Schutz der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung.

Warnung vor eisigen Bedingungen

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden weist Verkehrsteilnehmende explizit darauf hin, dass in der kalten Jahreszeit besonderer Aufwand erforderlich ist. Wetterbedingte Bedingungen wie Eis und Schnee müssen vor jeder Fahrt vollständig entfernt werden. Ein nur teilweises Räumen der Scheiben reicht nicht aus, um die Verkehrstauglichkeit des Wagens zu gewährleisten.

Fahrer gefährden sich selbst und andere Teilnehmer des Straßenverkehrs, wenn sie das Fahrzeug nicht vollständig freiräumen. Besonders die Front- und Seitenscheiben benötigen besondere Aufmerksamkeit. Nur eine vollständige Befreiung von Eisschichten garantiert die nötige Übersicht.

Folgen für Verkehrsteilnehmende

Bußgelder sind die wahrscheinliche Konsequenz für diejenigen, die ihre Pflichten vernachlässigen. Die zuständigen Behörden tolerieren keine unzureichend vorbereiteten Fahrzeuge im Straßenverkehr. Jeder Fahrer ist persönlich verantwortlich für die Verkehrssicherheit seines Wagens.

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Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mahnt alle Autofahrer an, genügend Zeit für die Fahrzeugvorbereitung einzuplanen. Dies verhindert Unfälle und sorgt für einen reibungslosen Verkehrsablauf auch bei winterlichen Temperaturen. Die Sicherheit hat stets Vorrang vor Zeitersparnis.